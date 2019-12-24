İstek Vakfı gündemin konuşulan konuları arasında. İşte İstek Vakfı ile ilgili detaylar

İSTEK VAKFI NE ZAMAN KURULDU, KİMİNDİR?

İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı, kısaca İSTEK Vakfı olarak da bilinen, Bedrettin Dalan'ın kurmuş ve genel başkanı olduğu eğitime yönelik bir vakıftır. Bünyesinde birçok anaokulu, ilköğretim okulu, lise ve 1996 yılında eğitime başlamış Yeditepe Üniversitesi vardır. İSTEK Vakfı'nın ilk inşa ettiği okul 1985 yılında inşa edilip 1985-1986 öğretim yılında eğitime başlayan Semiha Şakir Lisesi'dir ve Semiha Şakir'in kaba inşaat halindeki okula adının verilmesi ve tamamlanması şartı ile vakfa yaptığı bağışla hayata geçirilmiştir.

İSTEK Vakfının oluşum projesi, vakfın kurucusu Bedrettin Dalan'ın eğitim gördüğü vakıf yurtlarında ortaya çıkmış bir fikirdir. Bu projenin uygulamaya geçişi, Dalan'ın istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmasıyla başlamıştır.

Vakfın ilk okulu Göztepe-Çiftehavuzlar'da açılmıştır. Semiha Şakir hanım kaba inşaat halindeki okula adının verilmesi ve tamamlanması şartı ile Vakfa bağış yapar ve 1985 yılında Semiha Şakir Lisesi inşa edilerek 1985 - 1986 öğretim yılında eğitime başlanır. Sonra sırası ile;

Büyükada'da Cemil Fahri Aral tarafından eşi Beyhan Aral anısına yaptırılmaya başlanan Beyhan Aral Lisesi tamamlanarak, 1985-1986 öğretim yılında,

Üsküdar - Burhaniye Mahallesi'nde Belde Lisesi 1986-1987 öğretim yılında,

BakırköyFlorya - Şenlik Mahallesi'nde Bilge Kağan Lisesi 1986-1987 öğretim yılında,

Sultangazi - 50. yıl Mahallesi'nde Kaşgarlı Mahmut Lisesi 1987 - 1988 öğretim yılında,

Sarıyer - Tarabya'da Kemal Atatürk Lisesi 1987-1988 öğretim yılında,

Kartal - Rahmanlar Mahallesi'nde Uluğbey Lisesi 1987-1988 öğretim yılında,

Kadıköy - Acıbadem'de Acıbadem Lisesi, Acıbadem İlkokulu ve Acıbadem Anaokulu 1989-1990 öğretim yılında,

Beşiktaş Balmumcu'da Atanur Oğuz Lisesi 1989-1990 öğretim yılında,

Büyükada'da Beyhan Aral Fen Lisesi 1993-1994 öğretim yılında,

Bilge Kağan İlköğretim Okulu, Kemal Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi, Belde Güzel Sanatlar Lisesi 1996-1997 öğretim yılında,

Atanur Oğuz İlköğretim Okulu, Barış İlköğretim Okulu, Belde İlköğretim Okulu, Kaşgarlı Mahmut İlköğretim Okulu, Kemal Atatürk İlköğretim Okulu ve Uluğ Bey İlköğretim Okulu 1997-1998 öğretim yılında,

Kemal Atatürk Anaokulu ve Uluğbey Anaokulu 1998-1999 öğretim yılında,

Barış Anaokulu 1999-2000 öğretim yılında, eğitim ve öğretime açılır.

Belde Anaokulu 2000-2001 öğretim yılında, eğitim ve öğretime açılır.

Atanur Oğuz Anaokulu 2001-2002 öğretim yılında, eğitim ve öğretime açılır.

Kaşgarlı Mahmut Anaokulu 2001-2002 öğretim yılında, eğitim ve öğretime açılır.

Beykoz Konakları Anaokulu 2001-2002 öğretim yılında, eğitim ve öğretime açılır.

Semiha Şakir Lisesi bitince, Vakfın da aynı binaya taşınması uygun görülür. Vakfın büyümesi ile merkezi önce Balmumcu'ya, daha sonra Acıbadem'e taşınır.

1996 Yılında Yeditepe Üniversitesi değişik alanlarda eğitime başlar. Vakıf Milenyuma Kayışdağı'nda Yeditepe Üniversitesinin 26 Ağustos Yerleşimini tamamlaması ve eğitime başlaması ile ilk adımı atar.

Vakıf Resmi Senedinin 16'ncı maddesi hükmü uyarınca da tüm mal varlığının tek varisi Millî Eğitim Bakanlığıdır.

Yönetim Kurulu

Altay Burak DALAN - Yönetim Kurulu Başkanı

Deniz DEMİRTAŞ - Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı

Yıldız KÖKSALAN - Yönetim Kurulu Üyesi

Orhan TEKİN - Yönetim Kurulu Üyesi

Eğitim

Anaokulları

ACIBADEM ANAOKULU

ATANUR OĞUZ ANAOKULU

BARIŞ ANAOKULU

BELDE ANAOKULU

BİLGE KAĞAN ANAOKULU

ERENKÖY ANAOKULU

KAŞGARLI MAHMUT ANAOKULU

KEMAL ATATÜRK ANAOKULU

ULUĞBEY ANAOKULU

FENERBAHÇE ANAOKULU

ANTALYA YEDİTEPE ANAOKULU

KÜÇÜKYALI ANAOKULU

ÖZEL GÜNEŞ ANAOKULU - HADIMKÖY

İlköğretim okulları

ACIBADEM İLKÖĞRETİM OKULU

ATANUR OĞUZ İLKÖĞRETİM OKULU

BARIŞ İLKÖĞRETİM OKULU

BELDE İLKÖĞRETİM OKULU

BİLGE KAĞAN İLKÖĞRETİM OKULU

KAŞGARLI MAHMUT İLKÖĞRETİM OKULU

KEMAL ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU

ULUĞBEY İLKÖĞRETİM OKULU

ANTALYA YEDİTEPE İLKÖĞRETİM OKULU

Anadolu Liseleri

ACIBADEM LİSESİ

ATANUR OĞUZ LİSESİ

BELDE LİSESİ

BİLGE KAĞAN LİSESİ

KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ

KEMAL ATATÜRK LİSESİ

SEMİHA ŞAKİR LİSESİ

ULUĞBEY LİSESİ

ANTALYA YEDİTEPE LİSESİ

Fen Liseleri

ACIBADEM FEN LİSESİ

BELDE FEN LİSESİ

BİLGE KAĞAN FEN LİSESİ

KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ

SEMİHA ŞAKİR FEN LİSESİ

ULUĞBEY FEN LİSESİ

ANTALYA YEDITEPE LISESI

Yeditepe Üniversitesi