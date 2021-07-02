İşten çıkarma yasağı kalktı mı? İşten çıkarma yasağı ile ilgili son gelişmeler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan işten çıkarma yasağını en son Mayıs'tan Haziran'a uzatmıştı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına karar verilmişti.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILACAK MI?

İşten çıkarma yasağın uzatılmasına yönelik ise henüz yetkililerden bir açıklama gelmedi.