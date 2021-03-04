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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? İşten çıkarma yasağı Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Sorusu araştırılıyor. Korona virüs salgını nedeniyle işten çıkarma yasağı uygulaması devam ederken 'İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?' Sorusu işçi ve işverenler tarafından merak ediliyor. 17 Ocak'ta bitmesi beklenirken uzatılan işten çıkarma yasağı Resmi Gazete'de yayımlandı! Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı cezası ne kadar? İşte işten çıkarma yasağı son gün...

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? İşten çıkarma yasağı Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

Yüzbinlerce işvereni ve işçiyi yakından ilgilendiren kısa çalışma ödeneği son tarih merak konusu oldu. Koronavirüs salgını sebebiyle işsizliğin önüne geçebilmek için getirilen işten çıkarma yasağına ilişkin son tarih belli oldu. İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte çıkarma yasağı uzatıldı mı, süresi ne?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Salgın nedeniyle iş kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı. Yasağa paralel olarak işverene işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi de 17 Mart'a kadar uzatıldı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR

Çalışanının işten ayrılışını, SGK’ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için ‘03’, işçinin haklı nedenle feshi için ’25’, işverenin haklı nedenle feshi için ‘29’ ve işyeri kapanması için ‘17’ no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.

Fesih kapsamına girmeyen durumlar:

İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller,

İşverenin faaliyetinin sona ermesi,

İşin sona ermesi halleri dışında.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2020 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 2 bin 943 lira para cezası kesilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN KADAR UZATILDI?

İşten çıkarma yasağı 17 Mart'a kadar uzatılırken kısa çalışma ödeneği yani nakdi ücret desteği ise Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte 31 Mart'a kadar uzatıldı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILACAK MI?

Kısa Çalışma Ödeneği ile parelel olarak uzatılan işten çıkarma yasağının da uzatılması öngörüldü. Koronavirüs aşısının hızla yapılması, kademeli normalleşmenin başlaması ile bazı kararlarda değişiklik gösterildi. Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın öncülük yaptığı ödenekler normalleşme adımı kapsamında son kez uzatıldı. Bu çalışmalar kapsamında ilk olarak 3 aylığına uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı da son kez tekrar uzatıldı. İşten çıkarma yasağı tekrar uzatılacak mı sorusuna maalesef net yanıt veremiyoruz. İşten çıkarma yasakları son dakika açıklamaları geldiğinde, yetkililerin verdiği bilgiler haberlerimizde yer almaya devam edecektir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Nakdi ücret desteği 1.177 liradan 1.431 liraya yükseldi. Yani nakdi ücret desteği 1. 431 liradır.

2021 YILINDA İŞSİZLİK MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması 2 bin 943 TL olan bir kişi, 2020 yılında 1168 TL maaş alırken, 2021 yılında alınacak olan maaş miktarı 1420 TL olacak. Diğer maaş türlerine göre işsizlik maaş tutarları şu şekilde olacak;

İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi.

Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışana verilen 1168.27 lira maaş 1420.14 liraya
Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışana verilen1389.37 lira maaş 1688.91 liraya
Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışana verilen 2336.53 lira maaş 2840.28 liraya çıktı.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YAPILAN KESİNTİLER

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU VE ÖDEMESİ

İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTTBank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

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