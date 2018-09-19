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İsteyen yerini otopark olarak işletebilecek

Her daireye bir otopark zorunluluğu getiren 'Otopark Yönetmeliği' yürürlüğe girdi. Yönetmelik sadece her daire için bir otopark zorunluluğu da getirmiyor. Yeni düzenlemedeki dikkat çeken bir maddeyle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerdeki otopark sorununa kısmen de olsa çözüm bulacak bir uygulama da hayata geçiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra artık yeteri büyüklükte alanı olan herkes otopark olarak yerini işletebilecek

19.09.2018 - 14:09 | Güncelleme:

Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 22 milyonu aşarken bazı illerde otopark da had safhalara ulaşmış durumda. Bu soruna yönelik çözüm bulmak için harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uzun zamandan beri gündemde olan ve son revizeleri yapılan 'Otopark Yönetmeliği' 15 Eylül’de yürürlüğe girdi.

HER DAİREYE BİR OTOPARK

Yenişafak'ta yer alan habere göre; eski yönetmelikte yer alan her üç daireye bir otopark zorunluluğu yeni düzenlemede her daireye bir otopark şeklinde değiştirildi.

Ayrıca her daireye 1 otopark şartı belediyelere verilen yetkiyle birlikte ihtiyaca göre de artırılabilecek. Yeni yönetmeliğe göre ön bahçe genişliği en az 7 metre olan parsellerde, binaya en az 2 metre mesafe bırakmak kaydıyla ön bahçede açık otopark yapılabilecek. Zeminin altında kalmak kaydıyla yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin de yola 3 metre mesafe kalana kadar altı tamamen otopark yapılabilir hale getirilecek.



KOMŞULAR ARASINDA BAHÇE BİRLEŞİMİ YAPILABİLECEK

Zemin altındaki otoparklar imardan da sayılmayacak. Burada otoparkın zemin üstünde görülmemesine yönelik tek şart aranacak. Ayrıca yeni yönetmelik komşular arasında otopark için parsel birleşimlerine de izin veriyor. İki komşu bahçelerini birleştirerek otopark olarak kullanabilecek.

İSTEYEN YERİNİ OTOPARKA DÖNDÜREBİLECEK

Otopark sıkıntısı olan bölgelerde isteyen imar planında konut-işyeri dahi olsa gerekli düzenlemeleri yapmaları halinde yapısını yıkarak ya da mevcut haliyle katlı otoparka dönüştürebilecek. Örneğin park sıkıntısı olan işlek bir çarşıda dükkanı bulunan kişi istemesi halinde yerini mekanik katlı otoparka dönüştürebilecek. Bunun içinde daha önce gereken plan tadilatlarına da artık gerek kalmayacak. Belediyelerden ruhsat alınarak otopark olarak işletmeye başlanabilecek. Bu uygulama sayesinde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin otopark sıkıntısı olan bölgelerine çözüm alternatifi sunulmuş olunacak.



KAMU KURUMLARININ ALTINA DA OTOPARK YAPILABİLECEK

Büyükşehirlerde meydan altlarında, idarelerden izin alınması kaydıyla kamu kurumlarının altında yine otopark yapabilecek. Yeni düzenlemeyle ana arter yolların altına otopark yapılması imkanı getirilirken okullar hariç, kamu kurumlarının bahçelerinin altına, gerekli tüm emniyet koşulları sağlanmak, giriş çıkışı kamu kurumu giriş çıkışından ayrı olmak ve ilgili kurumdan izin alınmak kaydıyla otopark yapılabilecek. Tüm otopark alanlarının yüzde 1'i bisiklet, yüzde 5'i engelli ve yüzde 2'si elektrikli araçlar için düzenlenecek.

YERİ OLMAYANA KOMŞUDAN ZORUNLU DESTEK

Sanayi tesislerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, halkın toplu kullanımına açık alışveriş merkezlerinde, hastanelerde, otellerde, stadyum ve kapalı spor tesislerinde, üniversitelerde ve düğün salonlarında otopark ihtiyacının ise mutlak suretle parselinde ya da bunun mümkün olmaması halinde komşu parselde karşılanması da yeni yönetmelikte zorunlu hale getirildi.



OTOPARK YOKSA İSKAN DA YOK

Öte yandan, otopark teşkil edilemeyen binalarda ise yürüyüş mesafesindeki başka bir otoparktan yer gösterilmesi ve tapuya şerh edilmesi de zorunlu tutulan yönetmelikle otopark teşkil edilememesi nedeniyle otopark bedeli alınan parsellere de mutlak suretle binanın iskanından önce otopark yapılması zorunluluğu getirildi. Bu sayede otopark bedeli ödeyip, otopark yapımından imtina edilmesinin de önüne geçilmiş oldu.



TOPLU TAŞIMAYA YAKIN PARK NOKTALARI

Bu kapsamda ulaşım ana planlarında şehrin çeperlerinde ve ana toplu taşıma ve aktarma istasyonlarına yürüme mesafesinde "park et-devam et" otopark yerleri ayrılması zorunluluğu da getiriliyor. Bu sayede insanlar toplu ulaşıma arabalarıyla gelecek, arabalarını park edecek ve buradan toplu ulaşımla şehir merkezine gidecek. Dolayısıyla şehir merkezine arabayla gelme veya toplu ulaşıma gittiğinde 'Arabamı nereye koyacağım?' kaygısı da sona erecek.

 

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