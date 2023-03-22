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Ali Kopuz, ramazan ayı dolayısıyla yayınladığı mesajda, ramazanın, kendini diğerinin yerine koyabilme anlamına gelen empati ve hiçbir çıkar gözetmeden başkaları için fedakarlıkta bulunmak anlamına gelen diğerkâmlık duygularının pekiştiği bir ay olduğunu vurguladı.

Bu ramazan da oruçla nefisleri dizginlemeye çalışırken, tüm dünyada gıdaya erişim sorunu yaşayan milyonlarca insanın durumunu da daha iyi idrak edileceğini belirten Kopuz, "Bu nedenle nefislerin terbiye edildiği ve kardeşlik şuurumuzun tazelendiği mübarek ramazan ayına erişmenin manevi huzuru içerisindeyiz. Başta oruç ibadeti olmak üzere bu ayda eda edilecek ibadetlerimizin Allah katında makbul olmasını niyaz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan ayına yaşanan büyük deprem felaketinin gölgesinde buruk olarak erişildiğini ifade eden Kopuz, "Ramazan-ı Şerif, aziz milletimizin en güzel hasletlerinden olan yardımlaşma, paylaşma yani infak etme gibi insani görevlerimizi her zamankinden daha önemli hale getiriyor. İnanıyorum ki bu süreçte toplumsal dayanışmamızı güçlendirecek, maddi manevi anlamda bir bütün olarak depremzede kardeşlerimizin yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Tüm Müslümanların ihtiyaç sahiplerine infakta adeta yarıştığı bu ayda bilhassa deprem bölgesindeki kardeşlerimize öncelik vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İSTİB Başkanı Kopuz, gıda sektörünün ramazan ayının ruhuna uygun hareket edeceğine inandığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Pandemi, savaşlar, enerji krizi ve iklim değişikliğinin etkileriyle başlayan gıda fiyatlarındaki artış eğilimi ne yazık ki sürüyor. Her ramazan ayında artan talep dolayısıyla ürün arzında bazı sıkıntılar oluşur. Bu da fiyatların yükselmesine yol açar. Bu ramazan, fiyatların yükselmemesi için herkes üstüne düşeni yapmalı. Gıda sektörü olarak yüksek talep beklentisini fiyatlamamalı, fırsatçılara izin vermemeliyiz. Bu vesileyle, deprem felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, ramazan ayının aziz milletimiz ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum."