DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan 154 sayfalık iddianamede, şüpheli Ahlam Albashır'ın YPG/PYD terör örgütünün üst düzey sorumlusu olan Hacı kod isimli kişi tarafından talimatlandırılıp illegal yollarla Türkiye'ye gönderildiği, kendisiyle sözde karı-koca ilişkisi kuracak olan Bilal El Hacmaos'un sözünden çıkmaması ikazında bulunulduğu anlatıldı.

Patlayıcı maddelerin yanında, kırmızı renkli iç çamaşırın Bilal El Hacmaos tarafından Albashır'a verildiği, un benzeri patlayıcı maddenin Ahlam'ın giydiği korse ve sütyene yerleştirildiği, İdlip'ten motosikletle yola çıktıkları, sonra araç değiştirdikleri Türkiye sınırında duvarı kaçakçılar vasıtasıyla aştıkları ve yaya olarak Türkiye'ye girip, uzun süre yürüdükten sonra kendilerini bekleyen araçla yola devam ettikleri, Hatay, Ceyhan, Adana ve Pozantı'da araç değiştirip İstanbul'a geldikleri belirtildi.

BİLAL İLK GELİŞİNDE DEPORT EDİLMİŞ

Bilal El Hacmaos'un 14 Ağustos 2022 tarihinde Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenmişse de, daha önce de 28 Temmuz 2022 yılında kaçak şekilde Türkiye'ye girdiği, eylem arayışında olduğu, Hatay'da 5-6 gün tekstil işinde çalıştığı, İstanbul'a doğru gitmek üzere yoldayken Serinyol'da güvenlik kontrolüne girip kimlikleri olmaması nedeniyle sınırdışı edildiklerine dikkat çekildi.

PAYLAYICILARI İÇ ÇAMAŞIRINDA GETİRDİ

Ahlam ve Bilal'in 15 Ağustos 2022'de Esenler'e geldikleri, burada tekstil atölyesi olan Ferhat Habeş'in ikametine geldikleri, bu evde yaklaşık 3 hafta kaldıkları, Ahlam'ın İdlib'te üzerine giydiği iç çamaşırlarında saklı olan 2 grup halindeki toz malzemeyi çıkararak Bilal'e teslim ettiği, Bilal'in bu eşyaları sırt çantasına yerleştirdiği ve çantanın fermuarına taktığı asma kilit ile muhafaza altına aldığı anlatıldı. Daha sonra şüphelilerin Habeş'in atölyesine taşındıkları, daha sonra eylemi yapacakları bölgede keşif yaptıkları anlatıldı. 8 Ekim'de Taksim, 18 Ekim'de Fatih Camii, 22 Ekim ve 4 Kasım'da Taksim İstiklal Caddesi'nde Ahlam'ın fotoğraf ve video çekip Whatsapp'tan Hacı kod adlı örgüt yöneticisine gönderdiği anlatıldı.

2.5 SAATE BOMBA YAPTILAR

Son keşif çalışmasından önce Hacı tarafından "Kocan Bilal'in yanına git, senden isteyeceklerini temin et" diyerek talimat verdiği, Bilal'in de patlayıcı madde yapımında kullanılacak ve parça tesiri doğuracak beton çivisi ve koli bandı temin etmesini isteyerek 100 TL verdiği, nalbura giden Ahlam'ın malzemeleri alıp atölyeye götürdüğü belirtildi. Daha sonra Bilal'in eylem amacıyla getirdiği Ahlam'ın iç çamaşırlarında getirdiği malzemeleri naylona serdikleri, malzemelerin rutubetlendiği, Hacı'ya bunu sorduklarında Hacı'nın malzemeyi kurutması talimatı verdiği, vantilatörle kuruttukları, daha sonra tüm malzemelerle Ahlam ile birlikte yaklaşık 2.5 saat boyunca çalışarak el yapımı bombayı yaptıkları, bu sırada Hacı'nın da tüm işlemleri telefondan takip ettiği kaydedildi.

KIYAFETİNİ DEĞİŞTİRMESİNİ SÖYLEDİLER

Saldırıdan 3-4 gün önce Bilal'in eylemde kullanılacak dikkat çekmeyen bir çanta alması talimatı verdiği ve bu çantaya patlayıcı düzeneğin yerleştirildiği ifade edildi. Atölyede paydos yapıldıktan sonra 12 Kasım'da saldırı için Taksim'e gidecekken, yurt dışına kaçma planları ve saatin geç olması nedeniyle vazgeçerek 13 Kasım 2022'ye erteledikleri de iddianamede yer aldı. Olay günü taksiyle Taksim Meydanı'na gittikleri, Ahlam'ın Hacı'nın telefonuna "Çantayı bırak oradan hemen ayrıl" talimatıyla bombalı çantayı bırakıp hızla meydana yürüdüğü ve bombanın patlatıldığı anlatıldı. Ahlam'ın bir taksiyle kaldığı atölyeye hareket ettiği, Ahmed Carkes'ten aldığı para ile taksi ücretini ödediği, Ahlam'ı Bakar Carkes'in evine getirdiği, sonrasında Ammar Jarkas'ın Bilal'i Edirne'ye teslim ederek Bakar Carkes'in evine geldiği, Ahlam'ı görüp kıyafetlerini değiştirmesini söylediği anlatıldı.

"KADINI YOK ET"

Ancak Ahmed Carkes'in yakalanması sonrası, Ahlam'ın yerinin değiştirilmesine karar verildiği, Zekeriya Muhammed Şemmuni'nin evine getirildiği belirtilen iddianamede, Ammar Jarkas'ın Halil Menceh ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ahlam Albashır'ın olay yerinde çanta ile yürümekte olduğu sırada çekilen fotoğrafının bulunduğu bir haber sitesine ait görüntüde Ahlam Albashır'ın daire içerisine alınarak "bu o" şeklinde mesaj kaydına rastlanıldığı, bunun üzerine Khalil Manja Hussein'in "Kadını polise teslim etme, kadından kurtul, gerekirse 10. kattan aşağıya at, gerekirse denize at, ne yaparsan yap yeter ki kadını yok et" şeklinde karşılık verdiği belirtildi. Ahlam Albashır'ın Küçükçekmece'de diğer şüpheliler Ammar Jarkas, Bakar Carkes, Zekariya Muhammed Şemmuni, Muhammed Şiho, Mahmud Haso, Mesut Hesso, Hatice El Kurdi ve Hadir Jarkas ile birlikte 14 Kasım'da saat 02.55'de yakalandığı anlatıldı.