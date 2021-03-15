İstiklal Caddesi'nde 3 dakikalık kapatma! 0:00 / 0:00

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun, Beyoğlu Belediyesi yetkililerden edinmiş olduğu bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nin, Taksim Meydanı ve Tünel Meydanı’ndaki giriş yerlerinde kontrol noktaları oluşturuldu.

3 DAKİKA AÇILIP 3 DAKİKA KAPANIYOR

Yaşanan yoğunluğa göre drone ile yapılan kontroller neticesinde cadde, 3 dakika kapatılıp ardından 3 dakika sonra tekrar ulaşıma açılıyor.

7 BİN KİŞİ SINIRLAMASI GETİRİLMİŞTİ

Daha önceden de İstiklal Caddesi'nde salgınla mücadele tedbirleri kapsamında geçen yıl aralık ayında, Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla caddede 7 bin kişinin gezmesine ilişkin sınır getirilmişti.