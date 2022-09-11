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İstiklal Marşı 10 Kıtası! İstiklal Marşı okunuşu, sözleri ve anlamı

Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını simgeleyen İstiklal Marşı okulların açıklamasının ardından günün en çok aranan konuları arasında yer aldı. Osman Zeki Üngör tarafından bestelenen, orkestrasyonu Edgar Manas tarafından yapılan İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını sizler için derledik. İşte İstiklal Marşı 10 kıtası ve sözleri...

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  • İstiklal Marşı 10 Kıtası! İstiklal Marşı okunuşu, sözleri, anlamı ve tarihçesi

    Türk milletinin bağımsılığını simgeleyen İstiklal Marşı, Millî Mücadele'nin devam ettiği sırada vatan şairi  Mehmet Âkif Ersoy tarafından kalame alınmıştır. 12 Mart 1921'de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklâl Marşı olarak kabul edilmiştir. Bestesi Osman Zeki Üngör'e ait olan İstiklal Marşı, orkestrasyonu Edgar Manas tarafından yapılmıştır. İşte Türkiye Cumhuriyeti için büyük önem taşıyan ve genellikle törenlerde ve okullarda 2 kıtası okununan İstiklal Marşı 10 kıtası okunuşu, anlamı ve tarihçesi...
  • İstiklal Marşı 10 Kıtası! İstiklal Marşı okunuşu, sözleri, anlamı ve tarihçesi

    İSTİKLAL MARŞI 10 KITA SÖZLERİ

    Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
    Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
    O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
    O benimdir, o benim milletimindir ancak.

     


    Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
    Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
    Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
    Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!
  • İstiklal Marşı 10 Kıtası! İstiklal Marşı okunuşu, sözleri, anlamı ve tarihçesi

    Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
    Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
    Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
    Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.


    Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
    Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
    Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
    'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?


    Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
    Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
    Doğacaktır sana va'dettigi günler hakk'ın...
    Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.


    Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:
    Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
    Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
    Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

     


    Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
    Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
    Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
    Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
  • İstiklal Marşı 10 Kıtası! İstiklal Marşı okunuşu, sözleri, anlamı ve tarihçesi

    Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
    Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
    Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
    Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.


    O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
    Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
    Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;
    O zaman yükselerek arsa değer belki başım.


    Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
    Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
    Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
    Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
    Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

     

    Mehmet Akif Ersoy
  • İstiklal Marşı 10 Kıtası! İstiklal Marşı okunuşu, sözleri, anlamı ve tarihçesi

    İSTİKLAL MARŞINI KİM YAZDI?

    Güftesi, Anadolu'da Millî Mücadele'nin devam ettiği sırada Mehmet Âkif Ersoy tarafından kaleme alınmış şiirdir. Şairin Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını, Türk askerinin yürekliliğine ve özverisine güvenini, Türk ulusunun bağımsızlığa, Hakk'a, yurduna ve dinine bağlılığını dile getirir.
  • İstiklal Marşı 10 Kıtası! İstiklal Marşı okunuşu, sözleri, anlamı ve tarihçesi

    İSTİKLAL MARŞI BESTECİSİ KİMDİR?

    Şiir, 12 Mart 1921'de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklâl Marşı olarak kabul edilmiştir. Bestesi Osman Zeki Üngör'e aittir. Orkestrasyonu Edgar Manas tarafından yapılmıştır.
  • İstiklal Marşı 10 Kıtası! İstiklal Marşı okunuşu, sözleri, anlamı ve tarihçesi

    İSTİKLAL MARŞI NASIL YAZDILDI?

    Maarif Vekaleti, Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlarında, İstiklâl Harbi'nin millî bir ruh içerisinde kazanılması imkânını sağlamak amacıyla 1921'de bir [güfte] yarışması düzenledi. Yarışmaya toplam 724 şiir katıldı. Eser gönderenler arasında Kâzım Karabekir, Hüseyin Suat Yalçın, İsak Ferrara, Muhittin Baha Pars ve Kemalettin Kamu gibi tanınmış isimler de vardı. "Çanakkale Şehitlerine" ve "Bülbül" gibi şiirlerin sahibi Mehmet Âkif'in "Milletin başarılarının para ile övülemeyeceğini" düşündüğü için yarışmaya katılmak istemediği bilinir.

    Son şiir gönderme tarihi olan 23 Aralık 1920'den sonra Eğitim Bakanlığı güfteleri incelemiş ancak içlerinde istiklal marşı olabilecek bir eser bulamamıştı. Mehmet Âkif, Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey'in kendisine yazdığı 5 Şubat 1921 tarihli davet mektubundan sonra fikrini değiştirerek Ankara'daki Taceddin Dergâhı'ndaki odasında, Türk ordusuna hitap ettiği şiiri kaleme aldı ve Bakanlığa teslim etti. Şiirde şair; Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını, Türk askerinin yürekliliğine ve özverisine güvenini, Türk ulusunun bağımsızlığa, Hakk'a, yurduna ve dinine bağlılığını dile getirmiştir. Hamdul­lah Suphi Bey, Âkif'in şiirinin önce cephede asker arasında okunma­sına karar verdi. Batı Cephesi Komutanlığına gönderilen şiir, askerin beğenisini kazandı. İstiklâl Marşı, 17 Şubat 1921 tarihinde Hâkimiyet-i Milliye ve Sebilürreşad gazetelerinde yayımlandı, on iki gün sonra ise Konya'da Öğüt gazetesinde yer aldı.
  • İstiklal Marşı 10 Kıtası! İstiklal Marşı okunuşu, sözleri, anlamı ve tarihçesi

    İSTİKLAL MARŞI NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?

    Ön elemeyi geçen yedi şiir, 12 Mart 1921'de Mustafa Kemal'in başkanlığını yaptığı Meclis oturumunda tartışmaya açıldı. Mehmet Âkif'in şiiri, Meclis kürsüsünde Hamdullah Suphi Bey tarafından okundu. Şiir okunduğunda milletvekilleri büyük bir heyecana kapıldı ve diğer şiirlerin okunmasına gerek görülmedi. Bazı mebusların itirazlarına rağmen Mehmet Akif'in şiiri coşkulu alkışlarla kabul edildi.

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