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        Haberler Yaşam İstinaftan Feragat Dilekçesi Nedir, Nasıl Yazılır? İstinaftan Feragat Dilekçesi Örneği

        İstinaftan feragat dilekçesi nedir, nasıl yazılır? İstinaftan feragat dilekçesi örneği

        İstinaftan feragat dilekçesi, bir davada verilen karara karşı yapılan istinaf başvurusunun geri çekildiğini ve istinaftan feragat edildiğini belirten resmi bir dilekçedir. İstinaftan feragat dilekçesi nedir, nasıl yazılır? Tüm bilgileri sizin için derledik…

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 16:07
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        İstinaftan feragat dilekçesi nedir?
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        İstinaftan feragat dilekçesi, bir davada verilen karara karşı yapılan istinaf başvurusunun geri çekildiğini ifade eden önemli bir hukuki belgedir. İstinaf, bir mahkeme kararının üst mahkemeye götürülerek yeniden incelenmesini sağlayan bir yasal süreçtir. Ancak bazı durumlarda, davacı veya davalı, istinaf başvurusundan vazgeçerek davayı sonlandırmak isteyebilir İşte; istinaftan feragat dilekçesi nasıl yazılır ve bir örneği…

        İstinaftan Feragat Dilekçesi Nedir?

        İstinaf, bir mahkeme kararının üst mahkemeye götürülerek yeniden incelenmesini sağlayan bir yasal süreçtir. İstinaf başvurusu, bir tarafın davada verilen kararı hatalı veya hukuka aykırı bulduğu gerekçesiyle daha üst bir mahkemeye başvurarak, kararın tekrar değerlendirilmesini talep etmesidir. Ancak bazı durumlarda, davacı veya davalı, istinaf başvurusundan vazgeçerek davayı sonlandırmak isteyebilir ve bu vazgeçtiğini bir dilekçeyle ilgili yere belirtir. İstinaftan feragat dilekçesi, bir davada verilen karara karşı yapılan istinaf başvurusunun geri çekildiğini belirten resmi bir dilekçedir.

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        İstinaf süreci, hukukun doğru uygulanması ve adil bir kararın alınması için önemli bir yasal yol sağlamaktadır. Ancak dava süreci ilerledikçe veya tarafların stratejik hedefleri değiştikçe, istinaf başvurusundan vazgeçme ihtiyacı ortaya çıkabilir. İstinaftan feragat dilekçesi, bu noktada kullanılan bir araçtır.

        İstinaftan feragat dilekçesi, dava sürecindeki taraflardan biri tarafından yazılı olarak hazırlanır ve mahkemeye sunulur. Dilekçe, istinaf başvurusunun geri çekildiğini ve istinaftan feragat edildiğini açık bir şekilde ifade eder. Bu dilekçe, mahkemeye başvuran tarafın talebi üzerine hazırlanır ve karşı tarafın bilgisi dahilinde sunulur.

        İstinaftan Feragat Dilekçesi Nasıl Yazılır?

        İstinaftan feragat dilekçesi yazarken aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

        • Dilekçenin başına; hangi mahkemeye hitaben yazıldığını, mahkeme adını belirtin.
        • Davacı/Davalı Bilgileri: Dilekçenin içinde, davacı veya davalının adını, soyadını, adresini, davaya ilişkin bilgileri (dava numarası, mahkeme adı, karar tarihi vb.) belirtin.
        • Dilekçede, istinaf başvurusunun geri çekildiğini ve istinaftan feragat edildiğini açık bir şekilde ifade edin.
        • Dilekçenin sonunda, davayı sonlandırmak için istinaftan feragat talebinde bulunun. Mahkemeden, istinaf başvurusunun kaydedildiği veya incelenmek üzere bekleyen herhangi bir kaydı iptal etmesini ve davayı sonuçlandırmasını isteyin.
        • İmza ve İletişim Bilgileri: Dilekçeyi yazan kişinin adını, soyadını, imzasını ve iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta vb.) dilekçenin altına ekleyin.
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        İstinaftan Feragat Dilekçesi Örneği

        (TARİH)

        (MAHKEME ADI)

        Dava No:

        Mahkeme Adı:

        Davacı Adı Soyadı:

        Davacının Adresi:

        Davalı Adı Soyadı:

        Davalının Adresi:

        İlgili Mahkemeye,

        Yukarıda belirtilen dava ile ilgili olarak verilen kararın istinafına başvurmuştum. Ancak, gönüllü ve isteyerek, istinaf başvurusundan feragat etmek istediğimi belirtmek için bu dilekçeyi sunuyorum.

        İstinaf başvurumu geri çektiğimi ve istinaftan feragat ettiğimi beyan ediyorum. Bu kararı, davayı sonlandırmak ve süreci sonuçlandırmak için vermiş bulunmaktayım. Mahkemenin, kaydedilmiş olan istinaf başvurusu veya incelenmek üzere bekleyen herhangi bir kaydı iptal etmesini ve davayı sonuçlandırmasını talep ediyorum.

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        Bu feragat talebim, gönüllü olarak ve kendi irademle yapılmıştır.

        Saygılarımla,

        Davalı/ Davacı Adı Soyadı:

        İmza:

        Adres:

        Telefon:

        E-posta:

        Yukarıdaki dilekçe sadece bir örnek niteliğindedir. Başvurularda kullanılacak dilekçenin resmi formatı ve ilgili heyetin istediği bilgiler için alanında uzman bir kişiden destek alınması oldukça önemlidir.

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