İstirahat etmek nasıl yazılır

İstirahat etmek ne demek? İstirahat etmek sözcüğü nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor. İşte yanıtı...

İSTİRAHAT ETMEK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı "Dinlenme, rahat etme" anlamına gelen istirahat etmek Arapça kökenlidir.

İSTİRAHAT ETMEK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, istirahat etmek şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "istirihat etmek, istarahat etmek, istirihatetmek " gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "istirahat etmek"tir.