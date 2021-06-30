DHA

Seydişehir ilçesinde yaşanan olay, 13 yaşında kız çocuğunun, 15 yaşındaki ağabeyine babası A.K.'nın cinsel istismarda bulunduğunu söylemesiyle ortaya çıkmıştı. Ağabey de annesi Z.K.'ya, babalarının 7 yıldır kız kardeşine, 11 yıldır da kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Olay üzerine anne Z.K. 21 Ocak 2019 tarihinde eşi A.K.'nın çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunu jandarmaya bildirerek şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan A.K. hakkında, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı' suçlarından dava açıldı. 2 çocuk da devlet korumasına alındı.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde daha önceki duruşmalarda sanık A.K, suçlamaları kabul etmeyip, eşinin kendisine iftira attığını öne sürdü. Yapılan yargılamada A.K, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 43 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Davaya çocukların haklarını korumak amaçlı katılan Saadet öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları, takdir indirim sebebiyle dosyayı istinafa götüreceklerini açıklarken, A.K'nin avukatı da dosyayı istinafa taşıdı.

İSTİNAF MAHKEMESİ BERAAT KARARI VERDİ

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi'ne ele alınan dava dosyasında, A.K., kendisine komplo kurulduğunu savunarak beraatini istedi. Heyet, davada şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğine kanaat getirerek yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu ve A.K'nın üzerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verdi.