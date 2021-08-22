A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. maçında İsveç'i 3-0 yendi. Filenin Sultanları zorlanmadan üçte üç yaparken İsveç Milli Takımı başantrenörü olan Ettore Guidetti'den de ay-yıldızlılara övgü geldi.

Giovanni Guidetti'nin kuzeni de olan İsveç Milli Takımı antrenörü mücadele 2-0 devam ederken oyuncularıyla yaptığı konuşmada "Türkiye gibi bir takımla her zaman karşılaşma şansınız olmaz. O yüzden bunun keyfini çıkarın, tecrübe kazanmaya çalışın" ifadelerini kullandı.