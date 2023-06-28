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İsveç polisi Kuran-ı Kerim yakmaya yine izin verdi

İsveç medyası, polisin bugün Stockholm'de Kuran-ı Kerim yakma başvurusuna izin verdiğini açıkladı.

İsveç polisi Kuran-ı Kerim yakmaya yine izin verdi
HABERTURK.COM

İsveç medyası DN, polisin bugün Stockholm'de Kuran-ı Kerim yakma başvurusuna izin verdiğini açıkladı.

Kuran-ı Kerim yakma eyleminin Çarşamba günü öğleden sonra Södermalm'daki Medborgarplatsen'de bulunan Stockholm Camii'nin önünde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

İsveç medyası, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşecek NATO zirvesi öncesi bu adımın İsveç için olumsuz bir durum olacağını belirtti.

YÜKSEK MAHKEME YASAĞI KALDIRMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Yüksek Mahkeme'den yapılan açıklamada, Şubat'ta Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen iki kişiye güvenlik riski nedeniyle izin vermeyen polisin kararını 4 Nisan'da iptal eden İdare Mahkemesi'nin bu kararının onaylandığı duyurulmuştu.

Mahkeme, polisten Kur'an-ı Kerim yakılmasını yasaklayan kararını kaldırmasını istemişti.

İsveç'te şubatta Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliğinde, Afrika kökenli Chris Makoundout da Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istemiş, polis güvenlik gerekçesiyle bu provokasyonlara izin vermemişti.

Momika ve Makoundout, polisin kararını mahkemeye taşımıştı.

İsveç İdare Mahkemesi, "güvenlik riski endişelerinin" gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını savunarak, polisin kararını iptal etmişti. Bunun üzerine Stockholm polisi kararı Yüksek Mahkemeye taşımıştı.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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