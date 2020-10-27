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İsveç şurubu tarifi, nasıl yapılır? İsveç şurubu için gerekli malzemeler nelerdir?

İsveç şurubu da ağız içi yaralarınızı, diş eti problemlerinizi gidermeye destek sağlar. Solunum yolları, sinüzit, grip, bronşit tipi hastalıkları hafifletir ve zamanla yok olmasına yardımcı olur. Peki, evde isveç şurubu nasıl yapılır? İşte İsveç şurubu tarifi

İsveç şurubu tarifi, nasıl yapılır? İsveç şurubu için gerekli malzemeler nelerdir?

İsveç’ten ülkemize kadar gelip, her eve şifa olacak İsveç şurubunun tarifini vereceğim. İçerisindeki zengin ve şifalı bitkilerle hazırlayacağınız İsveç şurubunu, uzun ve sağlıklı yaşamak isteyen herkes tüketebilir. Bu şurup şifalı bitkilerden oluşur.

İsveç Şurubu İçin Gereken Malzemeler:

Aloe vera
Mür ağacı
Safran
Sinameki
Kafur
Ravent kökü
Kudret helvası
Küçük çayırgüzeli
Tiryaki
Gümüş dikeni kökü
Melek otu kökü
1,5 litre konyak ya da sirke

İsveç Şurubu Yapılışı:

Yukarıda saydığım bitkilerin kuru hali, 2 litrelik cam kavanoza aktarılır.
Konyak kullanmak isteyenler, 1,5 litre konyak ekleyebilir.
Konyak kullanmak istemeyenler ise fermentasyon işlemi için, sirke ekleyebilir.
Hazırladığınız bu şişe, 14 gün boyunca güneşe bırakılır.
Harmanlanması için, her gün çalkalanır.
14 günlük bekleme süresi bitince, şişe içindeki su bir süzgeçle süzülür.
Oluşan sıvı içecek, ev yapımı İsveç şurubu olarak size şifa dağıtacaktır.
Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Tek tek baharatları bulmak zor olursa, aktarlarda toz ve sıvı şekilde İsveç şurubu satılmaktadır.

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