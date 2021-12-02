Aşı pasaportuna geçildi, mikroçip kullanımı arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya SON DAKİKA: Spekülasyondu gerçek oldu! İsveç'te mikroçip kuyruğu
ABONE OL

İsveç'te aşı pasaportu uygulamasına geçildi, mikroçip taktıranların sayısı arttı!

İsveç'te salgınla mücadele kapsamında aşı pasaportu uygulamasına geçilmesiyle ellerine mikroçip taktıranların sayısının arttığı ifade edildi.

SON DAKİKA: Spekülasyondu gerçek oldu! İsveç'te mikroçip kuyruğu
Aşı pasaportuna geçildi, mikroçip kullanımı arttı
0:00 / 0:00
AA

İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı pasaportunun uygulamaya geçirileceğinin duyurulmasının ardından ellerine mikroçip taktıranların sayısının arttığı bildirildi.

Aftonbladet gazetesindeki haberde, ülkede 1 Aralık'tan itibaren 100 kişiden fazla katılımcının olduğu etkinliklerde aşı pasaportu istenmesi nedeniyle ellerine mikroçip taktıranların oranında artış kaydedildiği belirtildi.

POPÜLER DURUMA GELDİ

Gazeteye açıklama yapan Hannes Sjöblad, aşı pasaportunun olduğu mikroçipi sol eline taktırdığını söyledi. Cep telefonunu sol eline almasıyla Kovid-19'la ilgili kendisine ait bütün bilgilerin cep telefonuna yansıdığını kaydeden Sjöblad, bunun yeni bir eğilim olduğunu ve İsveçliler arasında popüler duruma geldiğini ifade etti.

Olle Helkimo da çipi sol eline taktırdığını, kendisini bu şekilde daha sağlıklı hissettiğini kaydetti.

YAKLAŞIK 6 BİN İSVEÇLİ MİKROÇİP TAKTIRDI

Dijital kültürler araştırmacısı Moa Petersen de İsveç'te şu ana kadar 6 bin kişinin eline çip takıldığını belirtti.

Petersen, çip taktıranların Radyo Frekans Tanımlama Teknolojisi (RFID) sayesinde yanlarında aşı pasaportu, anahtar, kimlik kartı ve hatta tren bileti taşımayı bıraktıklarına işaret etti.

Bu durumun dış dünyada büyük tepki aldığına dikkati çeken Petersen, tepkiye rağmen İsveçlilerin teknolojiye yüksek güven duyduğunu vurguladı.

İsveç Devlet Demiryolları Şirketi (SJ) 2017'de ellerine mikroçip taktıranların artması sonucu mikroçip bilet okuma uygulamasına başladıklarını duyurmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

The Guardian'dan son dakika iddia: Trump Biden ile tarıştışmaya koronalı olarak çıktı
DÜNYA The Guardian'dan şoke eden Trump-Biden iddiası!
Baldwin'den setteki ölümcül kaza sonrası açıklama: Tetiği ben çekmedim
DÜNYA Alec Baldwin: Tetiği ben çekmedim
Eski ABD Başkanı Trump yeniden aday olacağı mesajını verdi
DÜNYA Trump'tan 'yeniden adaylık' mesajı
Avusturya'da hastanın yanlış ayağını kesen doktor para cezasına çarptırıldı
DÜNYA Avusturya'da bir doktor hastanın yanlış ayağını kesti
Taliban'ın ve Myanmar ordusunun büyükelçi adayları şimdilik BM'de temsil edilmeyecek
DÜNYA BM'den Taliban kararı
Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında gemi seferleri başladı
DÜNYA Libya ve İzmir arasında gemi seferleri başladı
Afrika Birliği, omicron varyantı nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarını kınadı
DÜNYA Afrika Birliği seyahat kısıtlamalarını kınadı
Biden tatil sezonuna "güçlü ekonomi" ile girdiklerini açıkladı
DÜNYA Biden'dan "güçlü ekonomi" vurgusu
SON DAKİKA! Güney Afrika, seyahat kısıtlaması uygulayan Afrika ülkelerine tepki gösterdi - Haberler
DÜNYA Güney Afrika'dan Mısır'a 'eski sömürgeciler' tepkisi
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Veliaht Prensi'yle telefonda görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Veliaht Prensi'yle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.