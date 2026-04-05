        Haberler Dünya İsveç'te bir camiye ırkçı saldırı düzenlendi: Duvarına gamalı haç çizildi | Dış Haberler

        İsveç'te bir camiye ırkçı saldırı düzenlendi: Duvarına gamalı haç çizildi

        İsveç'in Uppsala kentinde ırkçı saldırıya hedef olan bir caminin duvarına gamalı haç çizildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 14:09 Güncelleme:
        İsveç'te bir camiye ırkçı saldırı

        Uppsala polisi tarafından yapılan açıklamada, gece yarısı Uppsala Camisi'nin duvarına kanla gamalı haç çizildiğine dair ihbar alındığı duyuruldu.

        Şüpheli bir kadının, olay yerinden bisikletle uzaklaşırken kısa süre içinde yakalandığı belirtilen açıklamada, "Zanlının üzerinde bir bıçak ve duvarlara yazı yazmak için kullandığı tahmin edilen bir kutu sığır kanı bulundu. Gözaltına alınan kadın, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı." ifadesi kullanıldı.

        Uppsala Camisi yönetiminin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu değerlendirmelerde bulunuldu:

        "Duvarlardaki yazılar, Nazi sembolleri ve Müslümanlara yönelik açık tehdit mesajları içermektedir. Bu eylem sadece camimize değil, toplumumuzun üzerine inşa edildiği saygı ve bir arada yaşama gibi temel değerlere yönelik de ciddi bir saldırıdır."

        Polis soruşturma başlattı

        Şüpheli kadın hakkında, "mala ağır zarar verme", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" (nefret söylemi) ve "bıçak kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı. Polis, delillerin güçlü olması ve kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle şüphelinin tutuksuz yargılanacağını duyurdu.

        Öte yandan Uppsala Camisi'ne 2015 yılında molotofkokteyli saldırı düzenlenmişti. Polis, caminin duvarına da ırkçı sözler yazıldığını ve saldırının, 'vandalizm ve nefret çağrısı' olarak sınıflandırıldığını belirterek soruşturma başlatmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Heykeli gerçek sanıp kaçtı: Tosunun şaşkınlığı sosyal medyada gündem oldu

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir ahırın çatısındaki boğa heykelini gerçek sanan tosunun korkup kaçtığı anlar sosyal medyada gündem oldu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        Osimhen'siz Galatasaray yine hüsran!
        Osimhen'siz Galatasaray yine hüsran!
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        "Bu sanat değil!"
        "Bu sanat değil!"
        Kimyager genç kadın ölmeden önce polisi aradı!
        Kimyager genç kadın ölmeden önce polisi aradı!
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Türkiye'ye etkileri
        Türkiye'ye etkileri
        Dehşet dolu kaza! Motosikletteki 2 kişi öldü!
        Dehşet dolu kaza! Motosikletteki 2 kişi öldü!
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?
        Her 10 bebekten 8'i bu iki kıtada doğacak
        Her 10 bebekten 8'i bu iki kıtada doğacak