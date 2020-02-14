İsviçre Büyükelçisi, IAS Yönetim Kurulunu ağırladı

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Almanya, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore gibi ülkelerde faaliyetlerini sürdüren IAS, 2019 yılında girdiği İsviçre pazarında da etkinliğini artırdı.

Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, IAS Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karabiber, Yönetim Kurulu Üyesi Can Karabiber ve IAS Genel Müdürü Mazhar Tellibeyoğlu, Saygılı’nın makamında bir araya geldi.

IAS Genel Müdürü Tellibeyoğlu, “IAS, Türk mühendisler tarafından üretilen caniasERP ile globaldeki operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükelçi Saygılı ile gerçekleştirdiğimiz buluşma, bölgedeki etkinliğimizi arttırmak adına çok önemliydi. Kendisi ile gelecekteki planlarımız hakkında görüştük. Saygılı, Avrupa’da yeni çözüm ortakları bulmak ve daha büyük adımlar atmak adına önemli bir referans.

IAS yöneticilerini büyükelçiliğin köşkünde ağırlayan Büyükelçi Saygılı ise dünyanın farklı bölgelerinde başarılı projelere imza atan IAS’nin hızlı büyümesine devam edeceğine inandığını söyledi. IAS’nin eğitime ve gençlere verdiği önemi de takdir ettiğini belirten Saygılı, yakın zamanda İsviçre ofisini ziyaret etmeyi planladığını da kaydetti.