İsviçre Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

İsviçre Merkez Bankası (SNB) politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 1.5'e indirdi. Piyasa beklentisi faizin sabit tutulması yönündeydi.

Söz konusu indirim kararı İsviçre'de yıllık enflasyonun şubatta yüzde 1.2'ye gerilemesinin ardından geldi. Böylece yıllık enflasyon 9 ay üst üste SNB'nin yüzde 0-2'lik hedef enflasyon aralığında kaldı.

SNB'den kararla ilgili yapılan açıklamada "Para politikasının gevşetilmesi, son iki buçuk yıldır enflasyonla mücadelenin etkili olması sayesinde mümkün olmuştur. Birkaç aydan bu yana enflasyon yüzde 2'nin altına gerilemiştir ve dolayısıyla SNB'nin fiyat istikrarı ile eş tuttuğu aralıktadır. Yeni tahminlere göre enflasyon önümüzdeki birkaç yıl boyunca da bu aralıkta kalacak" ifadeleri yer aldı.