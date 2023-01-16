İlk olarak 2008 yılında Punkt markasını kuran Petter Neby, yepyeni bir işletim sistemi ile mobil telefon dünyasına dönüş yapıyor. Dünyanın önde gelen yazılımcılarına bir yenisi ekleniyor. Apple ve Google’ın adeta yalnız kaldığı akıllı telefon yazılım alanına, yeni bir yazılım girişimi olan Apostrophy AG, gizliliği ilk sıraya koyan bir akıllı telefon işletim sistemini tanıtmak için giriş yapıyor. Üretici bunu yapmak için bu hafta Davos'ta gövde gösterisi yapıyor.

DÜNYA EKONOMİ FORUMUNDA YENİ YÜZ

Dünya çapında veri güvenliği konusunda öne çıkan Apple ve Alphabet’in mobil platformlarındaki ikili gücüne cesur bir İsviçreli rakip geliyor. Hali hazırda başarılı tasarımlara sahip, ancak düşük teknolojili cep telefonlarının satışını gerçekleştiren bir şirkete sahip olan kurucu Petter Neby, Apostrophy'nin adını potansiyel yatırımcıların ve daha rekabetçi bir mobil çerçeve için istekli hükümet yetkililerinin önüne çıkarmak için Dünya Ekonomik Forumu'na katıldı.

İŞLETİM SİSTEMİ REKABETİNİN YENİ ÜYESİ

Bloomberg'in bildirdiğine göre, Lugano tabanlı Apostrophy, büyük ölçüde iki devin tekeline terk edilmiş bir alana giriş yapıyor. Microsoft, Samsung, HP, Mozilla gibi birçok markanın denediği ancak Google'ın Android ve Apple'ın iPhone ekosistemlerine rakip olamadığı bu alanda yepyeni bir rekabeti başlatmayı amaçlıyor.