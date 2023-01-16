Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Cihaz
ABONE OL

İsviçreli Startup, ‘Gizlilik Öncelikli İşletim Sistemi’ ile Apple ve Google'a kafa tutmaya hazırlanıyor

Mobil endüstrinin veteranları tarafından kurulan ve BlackBerry benzeri alternatifler üreten Apostrophy AG, gizliliği ön planda tutan yeni işletim sistemiyle önde gelen üreticiler Apple ve Google’a rakip olmaya hazırlanıyor. Davos’ta ilk kez görücüye çıkan Apostrophy, veri egemenliği vaat ettiğini vurguluyor.

İsviçreli Startup, ‘Gizlilik Öncelikli İşletim Sistemi’ ile Apple ve Google'a kafa tutmaya hazırlanıyor

İlk olarak 2008 yılında Punkt markasını kuran Petter Neby, yepyeni bir işletim sistemi ile mobil telefon dünyasına dönüş yapıyor. Dünyanın önde gelen yazılımcılarına bir yenisi ekleniyor. Apple ve Google’ın adeta yalnız kaldığı akıllı telefon yazılım alanına, yeni bir yazılım girişimi olan Apostrophy AG, gizliliği ilk sıraya koyan bir akıllı telefon işletim sistemini tanıtmak için giriş yapıyor. Üretici bunu yapmak için bu hafta Davos'ta gövde gösterisi yapıyor.

DÜNYA EKONOMİ FORUMUNDA YENİ YÜZ

Dünya çapında veri güvenliği konusunda öne çıkan Apple ve Alphabet’in mobil platformlarındaki ikili gücüne cesur bir İsviçreli rakip geliyor. Hali hazırda başarılı tasarımlara sahip, ancak düşük teknolojili cep telefonlarının satışını gerçekleştiren bir şirkete sahip olan kurucu Petter Neby, Apostrophy'nin adını potansiyel yatırımcıların ve daha rekabetçi bir mobil çerçeve için istekli hükümet yetkililerinin önüne çıkarmak için Dünya Ekonomik Forumu'na katıldı.

İŞLETİM SİSTEMİ REKABETİNİN YENİ ÜYESİ

Bloomberg'in bildirdiğine göre, Lugano tabanlı Apostrophy, büyük ölçüde iki devin tekeline terk edilmiş bir alana giriş yapıyor. Microsoft, Samsung, HP, Mozilla gibi birçok markanın denediği ancak Google'ın Android ve Apple'ın iPhone ekosistemlerine rakip olamadığı bu alanda yepyeni bir rekabeti başlatmayı amaçlıyor.

PUNKT’IN YARATICISI

Geçmişten gelen tecrübesi ile Apostrophy’yi büyütmeyi hedefleyen Petter Neby, 2008 yılında, modern akıllı telefonların ‘dikkat dağıtıcı endüstrisi’ tarafından boğulmadan iletişimde kalmak isteyen insanları hedefleyen bir özellikli telefon markası olan Punkt'ı kurmuş ve mobil sektörde 25 yıllık deneyime sahip Steve Cistulla'yı CEO olarak atamıştı.

ABONELİK ÜCRETİ OLACAK

Apostrophy bu cesur girişime daha da cesur bir hamle ekleyerek Apple ve Google'ın aksine, yazılım ve hizmet kombinasyonu için bir abonelik ücreti talep etmeyi planlıyor. Kilit müşterileri son kullanıcılardan ziyade donanım üreticileri olacağı vurgulanıyor. Punkt şirketinin müşterileri arasında yer alan BlackBerry tarzı güvenlik merkezli ekosisteme dönüş planladığı belirtiliyor.

KULLANICI BİLGİLERİ GÜVENDE OLACAK

Şirketin AphyOS olarak adlandırılan yazılımı, Android'in GrapheneOS adlı açık kaynaklı bir sürümü üzerine inşa edildi. Apple'ın iOS'ta uyguladığı ve Meta'nın reklam satışları üzerinde felaket etkisi yaratan değişikliklerden farklı olarak, kullanıcı davranışının izlenmesini önlemek için uygulamaları ayırarak çalışan bu sistem, Android uygulamalarını çalıştırabilecek ancak varsayılan olarak Google'ın Mobil Hizmetlerini veya Play Store'u içermeyecek.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gizliliğinizi ihlal edenleri, tek bir hamleyle yakalayabilir, kızılötesi kameraları bulabilirsiniz! - Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ Gözlerinizin yapamadığını yapabilir!
YouTube’dan küfürlü içeriklere yeni bir düzenleme yolda! -Güncel haberler
TEKNOLOJİ Sosyal medyada küfüre yeni ayar!
TikTok'tan yeni özellik! Bu hamlesi çok ses getirecek!
TEKNOLOJİ TikTok'tan yeni özellik! Bu hamlesi çok ses ...
2023'te çok konuşulacak en yeni ve popüler telefon modelleri!
TEKNOLOJİ 2023'te merakla beklenen en yeni telefon modelleri!
Enerjisa Enerji, Plug and Play ile Silikon Vadisi’ne adım atıyor
TEKNOLOJİ Plug and Play ile Silikon Vadisi'nde
Çin, Alibaba ve Tencent'te altın hisse almaya hazırlanıyor
TEKNOLOJİ Çin'den "altın hisse" hamlesi
İşlerinizi sizin yerinize yapacak bir uygulama ChatGPT! ChatGPT nedir ve nasıl kullanılır?
TEKNOLOJİ Google'a rakip çıkan ChatGPT'nin özellikleri neler?
Yapay zeka uygulaması ChatGPT nedir ve nasıl kullanılır? Özellikleri nelerdir, nasıl çalışır ve ne için kullanılır?
TEKNOLOJİ ChatGPT nedir ve nasıl kullanılır?
Apple CEO'su kendi maaşının %40'tan fazla düşürülmesini talep etti -Öne çıkan haberler
TEKNOLOJİ CEO'dan maaş düşürme talebi geldi!
ABD Başkanı Biden: “Teknoloji suistimaline karşı duralım" -Güncel haberler
TEKNOLOJİ “Teknoloji suistimaline karşı duralım"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.