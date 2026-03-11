Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya İtalya Başbakanı Meloni'nin bakışları dikkat çekti | Dış Haberler

        İtalya Başbakanı Meloni'nin bakışları dikkat çekti

        Yüz ifadeleriyle zaman zaman gündem olan İtalya Başbakanı Meloni'nin Senato'daki son toplantıdaki bakışları da dikkat çekti

        Habertürk / AA
        Giriş: 11.03.2026 - 14:09
        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin kameralara yansıyan yüz ifadeleri zaman zaman gündem oluyor.

        Meloni'nin Roma'da yapılacak Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde Senato'da düzenlenen oturumda kaydedilen görüntüleri dikkat çekti.

        Meloni'nin değişen yüz ifadeleri kameralara böyle yansıdı.

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

