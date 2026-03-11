İtalya Başbakanı Meloni'nin bakışları dikkat çekti
Yüz ifadeleriyle zaman zaman gündem olan İtalya Başbakanı Meloni'nin Senato'daki son toplantıdaki bakışları da dikkat çekti
Giriş: 11.03.2026 - 14:09 Güncelleme:
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin kameralara yansıyan yüz ifadeleri zaman zaman gündem oluyor.
Meloni'nin Roma'da yapılacak Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde Senato'da düzenlenen oturumda kaydedilen görüntüleri dikkat çekti.
Meloni'nin değişen yüz ifadeleri kameralara böyle yansıdı.
