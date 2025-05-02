İtalya basını yazdı: Juventus, Osimhen'den vazgeçebilir!

Transferde ismi birçok kulüp ile anılan Victor Osimhen için yeni iddialar gelmeye devam ediyor.

İtalya basınından Tuttosport, Nijeryalı yıldızın Juventus'un radarında olduğunu ancak yüksek bonservis bedelinin siyah-beyazlılar için büyük bir sorun olduğunu yazdı.

Torino ekibinin bu nedenle hedef küçülttüğü ve forvet transferinde farklı isimlere yönelebileceği belirtildi.