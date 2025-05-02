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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İtalya basını yazdı: Juventus, Osimhen'den vazgeçebilir! - Futbol Haberleri

        İtalya basını yazdı: Juventus, Osimhen'den vazgeçebilir!

        Attığı gollerle Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşünde başrol oynayan Victor Osimhen'in ismi transfer gündeminden düşmüyor... İtalya basını, ismi Juventus'la da anılan Nijeryalı yıldızla ilgili flaş bir gelişmeyi okuyucularıyla paylaştı. Siyah-beyazlı kulübün, yüksek bonservis bedeli nedeniyle Osimhen transferinden vazgeçebileceği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 19:36 Güncelleme: 02.05.2025 - 19:36
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        "Osimhen'den vazgeçebilir"
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        Transferde ismi birçok kulüp ile anılan Victor Osimhen için yeni iddialar gelmeye devam ediyor.

        İtalya basınından Tuttosport, Nijeryalı yıldızın Juventus'un radarında olduğunu ancak yüksek bonservis bedelinin siyah-beyazlılar için büyük bir sorun olduğunu yazdı.

        Torino ekibinin bu nedenle hedef küçülttüğü ve forvet transferinde farklı isimlere yönelebileceği belirtildi.

        75 milyon Euro'luk bonservisi nedeniyle Osimhen'den vazgeçme noktasına gelen Juventus'un gündeminde yer alan diğer isimler ise Atalanta'dan Mateo Retegui, Ipswich Town'dan Liam Delap, Bayer Leverkusen'den Victor Boniface, Leipzig'den Lois Openda, Lyon'dan Georges Mikautadze ve Rennes'den Arnaud Kalimuendo...

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