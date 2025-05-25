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        Haberler Dünya Avrupa İtalya'da balkonlara Gazze'deki İsrail saldırılarında ölenler anısına temsili kefenler asıldı | Dış Haberler

        İtalya'da balkonlara Gazze'deki İsrail saldırılarında ölenler anısına temsili kefenler asıldı

        İtalya'nın pek çok kentinde meydanlara, balkonlara ve pencerelere Gazze'deki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler anısına kefen temsili beyaz çarşaflar ve Filistin bayrakları asıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 18:25 Güncelleme: 25.05.2025 - 18:40
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        Gazzeliler için temsili kefenler asıldı
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken İtalyada dün Filistinlilere dayanışma için dikkat çekici eylem gerçekleştirildi.

        Milano, Floransa ve Rimini başta olmak üzere büyük küçük birçok kentte "Gazze için 50 bin kefen" çağrısıyla meydanlara, binaların ve evlerin balkonlarına kefen temsili beyaz çarşaflar asıldı.

        Eyleme Floransa Belediyesi de destek vererek belediye binası olan tarihi Vecchio Sarayı’nın balkonuna beyaz çarşaf astı.

        Bazı kentlerdeki meydanlarda da Filistin destekçileri, kefenleri göstererek eylem yaptı.

        "Netanyahu hükümetinin pervasızca davranışları kimseyi kayıtsız bırakamaz"

        Floransa Belediye Başkanı Sara Funaro, X platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze için 50 bin kefen" kampanyasına katıldıklarını belirterek, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin pervasızca davranışları kimseyi kayıtsız bırakamaz. Şehrimiz her zaman barışın, hakların, insan onurunun yanında yer alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        "Gazze için 50 bin kefen" eyleminin organizatörlerinden sanat tarihçisi akademisyen Tomaso Montanari, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "İtalya’da 200’den fazla belediye bu eylemimize katıldı. Bunu beklemiyorduk. Gazze’deki soykırımın durması gerektiğini güçlü şekilde söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

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        #italya
        #Gazze için kefenler
        #haberler
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