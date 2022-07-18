İtalya'da grev: Yüzlerce uçuş iptal edildi 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

İtalya'da bazı hava trafik kontrolörleri sendikaları ile düşük maliyetli hava yolları çalışanlarının dahil olduğu 4 saatlik grev sebebiyle 500 uçuş iptal edildi.

ANSA ajansının haberine göre, ülkede bazı sendikaların çağrısıyla farklı havaalanlarındaki hava trafik kontrolörleri ve yer görevlilerine ilaveten Ryanair, Air Malta, Easyjet ve Volotea gibi bazı düşük maliyetli firmaların personeli bugün 14.00 ila 18.00 saatlerinde greve gitti.

Sendika başkanı Fabrizio Cuscito, uzun çalışma saatleri ve kötü çalışma koşulları sebebiyle hava yolları çalışanlarının greve gittiğini söyledi.

Ülke genelindeki 4 saatlik grev sebebiyle yüzlerce uçuşun iptal edildiği, bazı uçuşların da geciktiği kaydedildi.

Hava trafik kontrolörlerinin greve gitmesinin arkasında personel yetersizliği ve çalışma koşullarını protesto etmeleri olduğu belirtildi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.