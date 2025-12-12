Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İtalya'da işçiler, hükümetin 2026 bütçe planını protesto için greve gitti | Dış Haberler

        İtalya'da işçiler, hükümetin 2026 bütçe planını protesto için greve gitti

        İtalya'da işçiler, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı 2026 bütçe planını protesto etmek üzere greve gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 15:19 Güncelleme: 12.12.2025 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        İtalya'da işçiler hükümeti protesto için grevde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ülkenin en büyük işçi sendikası Genel İş Konfederasyonunun (CGIL) bugün için aldığı grev kararıyla, başkent Roma ve Milano başta olmak üzere birçok kentte işçiler, iş bırakarak meydanlara indi.

        Roma, Milano ve Floransa kentlerindeki yürüyüşlerde bazı işçiler, Filistin bayrağı da taşıdı.

        CGIL ve işçiler, grevlerinde, hükümete bütçe planını değiştirmesi, işçilerin ve emekli maaşlarının artırılması, emeklilik yaşının yükseltilmesi uygulamasının durdurulması, iş güvencesizliğiyle mücadele edilmesi, yeniden silahlanmaya "hayır" denilmesi ve eğitim ile sağlık alanlarına daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulundu.

        REKLAM

        Floransa kentindeki yürüyüşe katılan CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bence bugün harika bir gün. Bu, ülkenin çoğunluğunun bu hükümetin politikalarını desteklemediğini gösteriyor." dedi.

        Çalışanların ve emeklilerin maaşlarının düşük olduğunu ifade eden Landini, İtalya'nın planlı tek kamu harcamasının yeniden silahlanma olduğunu, buna karşı çıktıklarını belirtti.

        Landini, meydanlara toplananların, parlamento ve hükümetten bütçe planında değişiklikler talep ettiğini söyledi.

        Salvini: "Aksaklıklar çok sınırlı düzeyde"

        CGIL'in bugünkü grevini başından bu yana eleştiren Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, İtalyan Devlet Demiryollarının (FS) operasyon merkezini ziyaret etti.

        Greve katılımı ve demir yolu seferlerinde aksaklık olup olmadığını kontrol eden Salvini, burada "Neyse ki göstergeler cesaret verici ve aksaklıklar çok sınırlı düzeyde." değerlendirmesinde bulundu.

        Başbakan Giorgia Meloni de CGIL 12 Aralık için grev ilan ettiğinde, bugünün cumaya denk geldiğine dikkati çekerek, sendikaların uzun hafta sonu tatili yapma amacında olduğunu söylemişti.

        Bu arada, bazı şehirlerde, bölgelerarası tren seferlerinde grev nedeniyle iptal ve gecikmelerin yaşandığı basına yansıdı.

        Hükümetin hazırladığı yaklaşık 18,7 milyar avro değerindeki 2026 bütçesinin ilerleyen günlerde parlamentonun alt ve üst kanadında oylanması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Asgari ücret maratonu başladı!
        Asgari ücret maratonu başladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"