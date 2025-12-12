İtalya'da işçiler, hükümetin 2026 bütçe planını protesto için greve gitti

Ülkenin en büyük işçi sendikası Genel İş Konfederasyonunun (CGIL) bugün için aldığı grev kararıyla, başkent Roma ve Milano başta olmak üzere birçok kentte işçiler, iş bırakarak meydanlara indi.

Roma, Milano ve Floransa kentlerindeki yürüyüşlerde bazı işçiler, Filistin bayrağı da taşıdı.

CGIL ve işçiler, grevlerinde, hükümete bütçe planını değiştirmesi, işçilerin ve emekli maaşlarının artırılması, emeklilik yaşının yükseltilmesi uygulamasının durdurulması, iş güvencesizliğiyle mücadele edilmesi, yeniden silahlanmaya "hayır" denilmesi ve eğitim ile sağlık alanlarına daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulundu.

REKLAM

Floransa kentindeki yürüyüşe katılan CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bence bugün harika bir gün. Bu, ülkenin çoğunluğunun bu hükümetin politikalarını desteklemediğini gösteriyor." dedi.

Çalışanların ve emeklilerin maaşlarının düşük olduğunu ifade eden Landini, İtalya'nın planlı tek kamu harcamasının yeniden silahlanma olduğunu, buna karşı çıktıklarını belirtti.