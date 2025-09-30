İtalya'da Luca Banchi dönemi
İtalya Basketbol Milli Takımı'nın başantrenörlük görevine Luca Banchi getirildi.
Giriş: 30.09.2025 - 18:24 Güncelleme: 30.09.2025 - 18:24
İtalya Basketbol Milli Takımı'nın yeni başantrenörü Luca Banchi oldu.
İtalya Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 60 yaşındaki çalıştırıcıyla 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Kariyerinde Anadolu Efes'i de çalıştıran Banchi'nin Türkiye serüveni kısa sürmüş, 7 Ocak'ta göreve başlayıp 15 Haziran'da kulüple yollarını ayırmıştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ