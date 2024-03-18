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        Haberler Dünya İtalya'da metrelerce yükseklikte mahsur kalan üç kayakçı helikopterle kurtarıldı

        İtalya'da metrelerce yükseklikte mahsur kalan üç kayakçı helikopterle kurtarıldı

        Nefes kesen kurtarma operasyonunda çekilen videoda görevliler, mahsur kalan kayakçıları buluyor. Ekip bunun ardından kayakçılarla birlikte halatlarla helikoptere çekiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 17:39 Güncelleme: 18.03.2024 - 17:54
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        Metrelerce yüksekte mahsur kalan kayakçılar helikopterle kurtarıldı
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        İtalya’da üç kayakçı, Piedmont bölgesindeki Mondole Dağı'nda 2 bin 300 metre yüksekliğe tırmandıktan sonra mahsur kaldı.

        Kayakçılar için itfaiyeye bağlı kurtarma ekibi Vigil del Fuoco kurtarma operasyonu düzenledi.

        Ne zaman gerçekleştiği bilinmeyen ancak 16 Mart’ta paylaşılan nefes kesen videoda, kurtarma ekibinin halatlarla iniş yaptıktan sonra kayakçıların bulunduğu noktaya tırmandığı görülüyor.

        Güçlü rüzgarlarla da mücadele eden kurtarma personeli, bunun ardından mahsur kalan kayakçılarla birlikte halatlarla helikoptere çekiliyor.

        Mahsur kalan kayakçıların güvenli bir şekilde kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        *Haberin görselleri Vigil del Fuoco tarafından servis edilmiştir.

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        #italya
        #Kurtarma operasyonu
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