İtalya'da vefat eden Mısırlının naaşı 15 yıl sonra ülkesine teslim edildi. AA'nın Ahbar el-Yevm gazetesine dayandırdığı habere göre; 15 yıl önce İtalyan'nın Piacenza kentinde ölen Iyd Abdulhalık isimli Mısırlının naaşının Kahire Uluslararası Havalimanı'na getirildiği ve akrabalarına teslim edilmek üzere bekletildiği kaydedildi.

Roma ya da Kahire'deki resmi makamlardan, Abdulhalık'ın vefat nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı. Mısır İşgücü Bakanlığının çarşamba günkü açıklamasında, Piacenza kentinde kaybolan Iyd Abdulhalık'ın kemik parçalarına geçen yıl metruk bir binanın yıkımı esnasında rastlandığı ve yapılan DNA testi sonucu kimliğinin tespit edildiği belirtilmişti.