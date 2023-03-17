İtalya'da onlarca yıldır tartışılan projeye onay: Sicilya dünyanın en uzun asma köprüsüyle ana karaya bağlanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

İtalya'da onlarca yıldır tartışılan projeye onay: Sicilya dünyanın en uzun asma köprüsüyle ana karaya bağlanacak

İtalya'da faşist Mussolini zamanından beri sağ hükümetler tarafından gündeme getirilen ve tartışmalara yol açan Messina Boğazı köprüsü projesi, sonunda hükümet tarafından onaylandı.

İtalya'da onlarca yıldır tartışılan projeye onay: Sicilya dünyanın en uzun asma köprüsüyle ana karaya bağlanacak
BBC TÜRKÇE

İtalya’da defalarca gündeme gelip rafa kaldırılan, Sicilya adasını İtalyan ana karasına bağlayacak 3,3 kilometrelik köprü projesi hükümet tarafından onaylandı.

Sicilya adası ile İtalya ana karasının güneybatı ucundaki Calabria bölgesi arasındaki Messina Boğazı’na köprü inşa edilmesi için acil hükümler içeren kararname dün akşam Bakanlar Kurulu’nda kabul edildi.

Bakanlar Kurulu kararında, projenin detayları yer almıyor. Ancak köprü inşası için 1981’de kurulan ve 2013 yılında tasfiye edilen Messina Boğazı isimli şirketin yeniden kurulması öngörülüyor.

Basındaki haberlere göre ise 3 kilometreden uzun olması planlanan asma köprünün maliyeti 7-8 milyar Euro olarak hesaplanıyor.

Hükümetin, projenin finansmanı için Avrupa Birliği’nden destek istemesi bekleniyor. İnşası tamamlanırsa Messina Boğaz Köprüsü, dünyanın en uzun asma köprüsü olacak.

'Hayalet köprü' diye de anılıyor

Onlarca yıldır tartışılan ve bir türlü gerçekleştirilmeyen bir proje olması nedeniyle ‘’hayalet köprü’’ olarak da anılmaya başlayan Messina Boğazı Köprüsü, maliyetinden çevresel etkilerine kadar bir dizi başlıkta itirazlarla karşı karşıya.

Köprünün inşasına destek verenler, Sicilya adasının ana karaya ve dolayısıyla Avrupa’ya fiziki olarak bağlanmasıyla, refah seviyesi düşük güney bölgelerin kalkınmasına katkı sağlanacağını savunuyor.

Karşıtları ise köprü projesine ayrılacak milyarlarca euronun, bölgenin mevcut ulaşım altyapısını iyileştirmek için kullanılması gerektiğini savunuyor.

Ayrıca köprünün yapılacağı alanın deprem riskli bir bölge olması, eko-sisteme yönelik riskler ve ihalelere mafyanın sızması gibi endişeler de dile getiriliyor.

Projeyi yeniden gündeme getiren Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini, Bakanlar Kurulu'nun dünkü kararını ‘’Tarihi bir gün’’ diyerek kutladı.

Salvini, ‘’Yıllardır süren bozgunculuk ve güvensizlikten sonra bu hükümet, Sicilya'yı Calabria, İtalya'nın geri kalanı ve Avrupa'ya bağlayacak olan Boğaz Köprüsü projesini yeniden canlandırıyor. Dünyanın en modern ve sürdürülebilir olma hırsına sahip, iş, kalkınma ve gelecek getirecek bir altyapı projesi. Kendine inanan, büyüyen ve sınır tanımayan bir İtalya modeli’’ diye konuştu.

Antik Roma'dan Mussolini'ye

Sicilya’yı İtalya anakarasına bağlama fikrinin, MÖ 200’lü yıllarda Antik Roma devrine kadar uzanan bir geçmişi var.

Faşist diktatör Benito Mussolini’nin de 1942’de ‘’Bu ada meselesinin sona erme vakti geldi, savaştan sonra kıta ile Sicilya arasında bir köprü yaptıracağım’’ dediği biliniyor.

1970’lerde yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşen köprü projesi için son olarak 2008’de Silvio Berlusconi hükümeti yeni bir girişimde bulunmuş, ancak ekonomik krizin de etkisiyle 2012’de proje yeniden durdurulmuştu.

Dün Bakanlar Kurulu’nda köprünün yeniden onay alması üzerine, mevcut koalisyon hükümetinin ortaklarından Berlusconi de ‘’Bu kez bizi durduramayacaklar’’ dedi.

Bakanlar Kurulu kararı sonrası Messina Boğaz Köprüsü projesi bugünkü gazetelerin baş sayfalarında yer buldu.

Sol kanattaki Il Manifesto gazetesi, köprü için 1950’lerde yapılan bir projenin görüntüsünü manşetinde kullandı ve ‘’Boğaz Köprüsü hayaleti yeniden ortaya çıktı, sağın projesi şekilleniyor’’ diye yazdı.

Sicilya bölgesinde yayımlanan La Sicilia gazetesi ise ‘’Köprü yeniden doğuyor’’ manşetini attı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping önümüzdeki hafta Moskova'da Putin ile görüşecek
BBC Çin Devlet Başkanı Şi Cinping önümüzdeki hafta ...
Fransa'da tartışmalı emeklilik yasası: Hükümet meclisi baypas kararı aldı, binlerce kişi sokaklara çıktı
BBC Fransa'da tartışmalı emeklilik yasası: Hükümet ...
Kuzey Kore'den, Japonya - G. Kore zirvesi öncesi kıtalararası balistik füze denemesi
BBC Kuzey Kore'den, Japonya - G. Kore zirvesi öncesi ...
Belçika’da 1 ay önce oğluyla birlikte kaybolan Türk kadının cesedi Hollanda sınırında bulundu
BBC Belçika’da 1 ay önce oğluyla birlikte kaybolan Türk ...
Ay'a yolculuk: NASA yeni 'Uzay kıyafeti'ni tanıttı
BBC Ay'a yolculuk: NASA yeni 'Uzay kıyafeti'ni tanıttı
Karadeniz'de Rus uçaklarıyla karşılaşan Amerikan İHA'sı düştü: ABD ve Rusya olayı nasıl yorumladı?
BBC Karadeniz'de Rus uçaklarıyla karşılaşan Amerikan ...
İngiltere'de son ayların en büyük grevi: Yüz binlerce öğretmen, doktor, memur ve metro çalışanı iş bıraktı 
BBC İngiltere'de son ayların en büyük grevi: Yüz binlerce ...
Pakistan'da gözaltına alınmak istenen İmran Han'ın destekçileriyle polis arasında çatışma
BBC Pakistan'da gözaltına alınmak istenen İmran Han'ın ...
İtalya, artan göçmen sayısı için Rus Wagner grubunu suçladı
BBC İtalya, artan göçmen sayısı için Rus Wagner grubunu ...
Hititlerin sonunu kuraklık mı getirdi?
BBC Hititlerin sonunu kuraklık mı getirdi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.