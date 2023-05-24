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İtalya'da sel sebebiyle ilan edilen "kırmızı alarm" sürüyor: 2 milyar euroyu aşkın destek sağlanacak

İtalya'da geçen hafta Emilia Romagna bölgesinde etkili olan yoğun yağışların ardından meydana gelen sel felaketi sebebiyle 15 kişi hayatını kaybetti. Bölgede ilan edilen "kırmızı alarm" statüsü devam ederken, hükümet 2 milyar eurodan fazla kaynak tahsis etmeye karar verdi

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AA / HABERTURK.COM
  • İtalya'da sel sebebiyle ilan edilen "kırmızı alarm" sürüyor: 2 milyar euroyu aşkın destek sağlanacak

    İtalya'nın Emilia Romagna bölgesinde geçen hafta yoğun yağışlar neticesinde yaşanan sel felaketinde ölenlerin sayısı, kayıp bir kişinin cesedinin bulunmasıyla 15'e çıktı.

     

     
  • İtalya'da sel sebebiyle ilan edilen "kırmızı alarm" sürüyor: 2 milyar euroyu aşkın destek sağlanacak

    İtalyan ANSA ajansının haberine göre, geçen hafta bölgedeki sel felaketinden en çok etkilenen yerlerden olan Lugo'da kayıp bir kişinin cansız bedeni bulundu.
  • İtalya'da sel sebebiyle ilan edilen "kırmızı alarm" sürüyor: 2 milyar euroyu aşkın destek sağlanacak

    17 Mayıs'tan bu yana kayıp olan 68 yaşındaki kişinin cesedinin İtalyan Jandarması ekiplerince bulunduğu bildirildi. Buna göre, felakette yaşamını yitirenlerin sayısı da 15'e yükseldi.

     

     
  • İtalya'da sel sebebiyle ilan edilen "kırmızı alarm" sürüyor: 2 milyar euroyu aşkın destek sağlanacak

    Bu arada, Ravenna Cumhuriyet Başsavcılığının da felakete yönelik inceleme başlattığı belirtildi.

     

     
  • İtalya'da sel sebebiyle ilan edilen "kırmızı alarm" sürüyor: 2 milyar euroyu aşkın destek sağlanacak

    Diğer yandan yoğun yağış olabileceği uyarısıyla bölgede "kırmızı alarm" statüsü de devam ediyor.

     

     
  • İtalya'da sel sebebiyle ilan edilen "kırmızı alarm" sürüyor: 2 milyar euroyu aşkın destek sağlanacak

    Sel sularının çekildiği kent ve beldelerde de yerel halkın temizlik faaliyetleri ile hasar tespit çalışmaları sürüyor.

     

     
  • İtalya'da sel sebebiyle ilan edilen "kırmızı alarm" sürüyor: 2 milyar euroyu aşkın destek sağlanacak

    Sel felaketi dolayısıyla Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, sel felaketine uğrayan bölgenin ihtiyaçlarına yönelik 2 milyar eurodan fazla kaynak tahsis etmeye karar vermişti.
  • İtalya'da sel sebebiyle ilan edilen "kırmızı alarm" sürüyor: 2 milyar euroyu aşkın destek sağlanacak
  • İtalya'da sel sebebiyle ilan edilen "kırmızı alarm" sürüyor: 2 milyar euroyu aşkın destek sağlanacak
  • İtalya'da sel sebebiyle ilan edilen "kırmızı alarm" sürüyor: 2 milyar euroyu aşkın destek sağlanacak
  • İtalya'da sel sebebiyle ilan edilen "kırmızı alarm" sürüyor: 2 milyar euroyu aşkın destek sağlanacak
  • İtalya'da sel sebebiyle ilan edilen "kırmızı alarm" sürüyor: 2 milyar euroyu aşkın destek sağlanacak
  • İtalya'da sel sebebiyle ilan edilen "kırmızı alarm" sürüyor: 2 milyar euroyu aşkın destek sağlanacak
  • İtalya'da sel sebebiyle ilan edilen "kırmızı alarm" sürüyor: 2 milyar euroyu aşkın destek sağlanacak
  • İtalya'da sel sebebiyle ilan edilen "kırmızı alarm" sürüyor: 2 milyar euroyu aşkın destek sağlanacak
  • İtalya'da sel sebebiyle ilan edilen "kırmızı alarm" sürüyor: 2 milyar euroyu aşkın destek sağlanacak

*Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

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