        "İtalya'daki yüzde 100 geri dönüştürülebilir üretim deneyimimizi Türkiye'ye taşıyacağız" - İş-Yaşam Haberleri

        "İtalya'daki yüzde 100 geri dönüştürülebilir üretim deneyimimizi Türkiye’ye taşıyacağız"

        Kastamonu Entegre Genel Müdürü Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, "Uluslararası regülasyonlar ve dünyanın bugünkü ihtiyaçları dönüşümü zorunlu hale getiriyor. Biz bu alanda uzun yıllardır çalışan, AR-GE ve inovasyonu merkeze alarak pek çok yeniliğe öncülük eden bir şirketiz. Bu deneyimimizi şimdi daha somut adımlarla ileriye taşıyacak, şirketimizi rekabette öne geçireceğiz. Bu vizyonla mevcuttaki yeşil dönüşüm atılımlarımızın yanına şimdi bir geri dönüşüm projesi de ekliyoruz. İtalya'daki yüzde 100 geri dönüştürülebilir üretim deneyimimizi Türkiye'ye taşıyarak, sektöre örnek olacak çalışmalar yapacağız" dedi

        Giriş: 17.02.2026 - 07:46 Güncelleme: 17.02.2026 - 07:46
        "İtalya'daki yüzde 100 geri dönüştürülebilir üretim deneyimimizi Türkiye'ye taşıyacağız"
        İnşaattan mobilyaya, tekstilden elektroniğe kadar her sektörde dönüşüm yatırımlarına hız verildi. Arka arkaya dönüşüm hedefi açıklayan şirketlere Kastamonu Entegre de eklendi. Şirketin Genel Müdürü Davut Kavranoğlu, dün düzenlediği toplantı ile Kastamonu Entegre’nin ‘ikinci 50 yıl vizyonu’nu açıkladı.

        Şirket, 1,7 milyar dolarlık konsolide cirosu ve 330 milyon doları aşan ihracatıyla sektördeki büyümesini sürdürürken, yeni dönemde sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında 2027 sonuna kadar 70 milyon Euro geri dönüşüm yatırımı planlıyor.

        Dünya genelinde 6 ülkedeki 10 tesisiyle 7 milyon metreküp üretim kapasitesine sahip Kastamonu Entegre, dünya laminat parke üretiminin yüzde 8'ini tek başına karşılıyor.

        "KASTAMONU ENTEGRE’NİN İKİNCİ 50 YILINI PLANLIYORUZ"

        Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kastamonu Entegre Genel Müdürü Prof. Dr. Davut Kavranoğlu “Kastamonu Entegre ilk 50 yılında çok önemli başarılara imza atmış, bu topraklardan çıkıp globalleşmiş, ahşap bazlı panel sektöründe küresel anlamda söz sahibi olmuş bir şirket. Geçmiş dönemde atılmış olan güçlü temelleri ve elde edilmiş bu başarıları koruyarak üstüne yeni başarılar, yeni atılımlar eklemek istiyoruz. Dünyanın, sektörlerin, ekonomik paradigmaların değişip dönüştüğü, rekabetin hem yapısının hem de yönünün aynı anda farklılaştığı bir dönemde biz aynı kalamaz, yerimizde sayamayız. Şimdi artık yeni şeyler söyleme, bilimi, teknolojiyi, sürdürülebilirliği merkeze alarak katma değerli ürünlerle büyüme zamanı. Bugün dünya önemli bir eşikte, küresel ekonomi dar bir patikadan geçiyor. Bizim bu eşikten en iyi şekilde geçip şirketimizin ikinci 50 yılını planlamamız lazım. Dünyayla rekabet edecek bilgiye, birikime ve tecrübeye sahibiz. Bu birikimimizle artık Kuzey Amerika’dan Orta Doğu’ya, Asya’dan Afrika’ya kadar tüm pazarlarda söz sahibi olmak istiyoruz” dedi.

        “ODAĞIMIZDA ÜÇÜZ DÖNÜŞÜM VAR”

        Bugünün dünyasında bilgiyi katma değere dönüştüremeyen hiçbir yapı, kalıcı olamaz diyerek sözlerini sürdüren Kavranoğlu, Kastamonu Entegre yeni dönemde üretim gücünü nitelikle, değerle, anlamla daha da ileriye taşıyacak vurgusu yaptı. Yeni dönem için odaklarında üçüz dönüşüm olduğunun altını çizen Kavranoğlu şunları söyledi:

        “İçerisinde bulunduğumuz dönüşüm çağında teknoloji ve sürdürülebilirliğin yanına insanı, kültürü de koyarak üçüz dönüşümle geleceğe yürümek gerekiyor. Bugün teknoloji ve sürdürülebilirlik rekabetin, farklılaşmanın ana unsurlarından biri haline geldi. Uluslararası regülasyonlar ve dünyanın bugünkü ihtiyaçları dönüşümü zorunlu hale getiriyor. Biz bu alanda uzun yıllardır çalışan, AR-GE ve inovasyonu merkeze alarak pek çok yeniliğe öncülük eden bir şirketiz. Bu deneyimimizi şimdi daha somut adımlarla ileriye taşıyacak, şirketimizi rekabette öne geçireceğiz. Bu vizyonla mevcuttaki yeşil dönüşüm atılımlarımızın yanına şimdi bir geri dönüşüm projesi de ekliyoruz. İtalya'daki yüzde 100 geri dönüştürülebilir üretim deneyimimizi Türkiye’ye taşıyarak, sektöre örnek olacak çalışmalar yapacağız. Tüm bu dönüşüm stratejimizi insan gücümüzle, paydaşlarımızla, sektörümüzle birlikte gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Çünkü insanı merkeze almayan, toplumun ihtiyaçlarını gözetmeyen hiçbir dönüşümün başarıya ulaşamayacağına inanıyoruz. Teknolojiden önce insana yatırım yapıyor, cevaptan önce soruya, araçtan önce amaca odaklanıyoruz. Bu nedenle ortaya koyduğumuz tüm hedeflerimizi çalışanlarımızı daha yetkin, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan bir yere taşıyarak yapmayı hedefliyoruz.”

        AHŞAP ATIKLAR IÇIN YASA ÖNERİSİ

        Türkiye’de ahşap atıkların geri dönüştürülmesinin önemine işaret eden Prof. Dr. Kavranoğlu, “Mobilyalar ve odunlar ya çöpe atılıyor ya da yakılıyor. Bunların geri dönüştürülmesi için İtalya’dakine benzer bir yasal regülasyon yapılmalı. Ülkemizin tüm ahşap atıklarına talibiz” dedi.

