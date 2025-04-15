İtalya'dan flaş iddia: İcardi dönmüyor!
İtalyan basını, 32 yaşındaki golcü futbolcunun kızları için futbol kariyerini ülkesi Arjantin'de sürdüreceğini ve Galatasaray'a veda edeceğini yazdı
Yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığının ardından sezonu kapatan ve rehabilitasyon sürecini Arjantin'de devam ettiren Mauro İcardi ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
İtalya'dan Interlive. it'in haberine göre; 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki yıldız, gelelecek sezon Galatasaray'a veda etme kararı aldı.
Tecrübeli futbolcunun, ayrılığın gerçekleşmesi durumunda kızlarına daha yakın olabilmek için ülkesi Arjantin'e dönebileceği belirtildi.