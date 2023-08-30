İtalya'dan flaş Lucas Torreira iddiası!

Napoli'nin, Fiorentina'nın bu teklifi kabul etmemesi halinde B planının ise Lucas Torrerira olduğu aktarıldı.

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Haberde, daha önce Sampdoria ve Fiorentina formaları da giyen Uruguaylı oyuncunun, İtalyan futbolunu iyi bildiği ve Napoli için iyi bir tercih olacağının altı çizildi.