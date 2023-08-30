İtalya'dan flaş Lucas Torreira iddiası!
Orta sahaya iki oyuncu birden arayan Galatasaray'la ilgili bir iddia da İtalya'dan geldi. Napoli'nin Lucas Torreira'yı transfer etmek için harekete geçebileceği haberleştirildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.
6 ve 8 numarada oynayabilen bir oyuncu transfer etmek isteyen sarı-kırmızılıların bazı yıldızlarına da talip olan kulüp sayısı da artıyor.
Galatasaray'ın gözde oyuncularından olan Lucas Torreira ile ilgili bir iddia da İtalya'dan geldi.
La Gazzetta delo Sport'un haberine göre Napoli; Sofian Amrabat transferinde mutlu sona ulaşamazsa rotasını Torreira'ya çevirecek.
Fiorentina'nın 30 milyon Euro istediği Sofian Amrabat için Manchester United'ın masadan kalktığı belirtildi.
Bu gelişmelerin ardından devreye giren Napoli'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu aktarıldı.
Napoli'nin, Fiorentina'nın bu teklifi kabul etmemesi halinde B planının ise Lucas Torrerira olduğu aktarıldı.
Haberde, daha önce Sampdoria ve Fiorentina formaları da giyen Uruguaylı oyuncunun, İtalyan futbolunu iyi bildiği ve Napoli için iyi bir tercih olacağının altı çizildi.
Geçen sezon 5 milyon Euro karşılığında Arsenal'dan Galatasaray'a transfer olan Lucas Toreira, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yaşadığı 2022-2023 sezonunda 31 maçta forma giydi.