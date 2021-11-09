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İtalya'dan son dakika! Fenerbahçe, Francesco Farioli'yle ilgileniyor

Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Fenerbahçe, Francesco Farioli'yle ilgilendiğini öne sürdü

İtalya'dan son dakika! Fenerbahçe, Francesco Farioli'yle ilgileniyor

Fenerbahçe'de teknik direktör VitorVitor Pereira'nınPereira'nın alınan kötü sonuçların ardından koltuğu sallanırken İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü gazeteci DiDi Marzio'nunMarzio'nun haberine göre; Fenerbahçe, Fatih Karagümrük Teknik Direktörü FrancescoFrancesco Farioli'yleFarioli'yle ilgileniyor. Yazın da FarioliFarioli ile ilgilenen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un önümüzdeki günlerde İtalyan teknik adam için Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile görüşeceği ifade edildi.

Farioli, Karagümrük'le sözleşme uzatmasına rağmen kontratında bu sezon takım değiştirmesine izin veren bir madde de yer alıyor.

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