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İtalya’dan IŞİD/DAEŞ’e karşı uluslararası çalışma grubu önerisi

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, pazartesi günü yaptığı açıklamada dünyanın, Afrika'da özel bir endişe kaynağı olmaya devam eden IŞİD/ DAEŞ militanlarına karşı gardını düşürmemesi gerektiğini söyledi.

İtalya’dan IŞİD/DAEŞ’e karşı uluslararası çalışma grubu önerisi
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’dan açıklamalar
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Reuters / HABERTURK.COM

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Roma'da düzenlediği basın toplantısında konuşan İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, ABD ve diğer birçok ortağın desteğiyle, IŞİD/ DAEŞ ile bağlantılı terör tehdidini tespit etmek ve durdurmak için Afrika kıtasında uluslararası bir çalışma grubu önerdiğini söyledi.

ROMA-ABD İLİŞKİLERİ

Euronews’in aktardığı habere göre, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Roma'nın ABD ile olan ilişkilerinin Çin ile olan bağlarından çok daha önemli olduğunu da açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, özellikle önceki İtalyan hükûmetinin 2019'da Pekin'in Bir Kuşak, Bir Yol projesi ortağı olması ardından, İtalya'nın Çin ile olan bağlantılarına ilişkin endişelerini dile getirdi.

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, düzenlediği basın toplantısında, Çin ile güçlü bir ticaret ortağı olduklarını reddetmedi.

Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanı, bu durumun ABD ile müttefik oldukları değerler ittifakına müdahale etmediğini ortak basın toplantısında açıkladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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