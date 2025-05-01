İtalya Futbol Federasyonu'ndan Hakan Çalhanoğlu ve Simone Inzaghi'ye ceza!

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi ve oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'na, kulübün taraftar grubuyla spor hukukuna aykırı münasebetleri dolayısıyla 1'er maç men ve farklı miktarda para cezası verdi.

İtalya'da Eylül 2024'te Milano Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Inter ve Milan taraftar gruplarının, yasa dışı mafya gruplarıyla ilişkilerinin olması ve yasa dışı bazı faaliyetlere giriştikleri şüphesiyle başlattığı soruşturmaya dayanarak, spor hukuku açısından kendi incelemesini yapan FIGC, bugün ilk cezalarını açıkladı.

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FIGC’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022-23 sezonunda Inter taraftar grubu "Curva Nord"un temsilcileriyle görüştükleri gerekçesiyle Interli milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na 1 maç men ve 30 bin avro para cezası, Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'ye de 1 maç men ve 15 bin avro para cezası verildi.

Aynı konuda idari açıdan sorumluğu olduğu gerekçesiyle Inter Başkan Yardımcısı Javier Zanetti'ye de 14 bin 500 avro para cezası kesildi.

FIGC, ayrıca Inter kulübüne 70 bin avro, Milan kulübüne de 30 bin avro para cezası verdi.

Hakan Çalhanoğlu ile Inzaghi'nin federasyonla anlaşma yoluna giderek bu cezalara razı oldukları basına yansıdı.