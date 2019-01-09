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Fransa Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, İtalya'daki hükümet ortaklarını Fransa'nın iç işlerine karışmakla suçladı.
Loiseau, "Her hükümetin önceliği vatandaşlarının refahıyla ilgilenmektir. Bu yüzden İtalyan hükümetinin önceliğinin İtalyan vatandaşlarının refahıyla ilgilenmek olduğunu düşünüyorum. Sarı yeleklilerle ilgilenmenin İtalyanların refahına olacağını düşünmüyorum. İtalyan hükümetini birçok kez saygı gösterilmesini isterken dinledim. Bu saygının tüm ülkeler için, özellikle komşu, dost ve müttefik ülkeler için olduğunu düşünüyorum." dedi.
Loiseau'nun açıklamasına sosyal medya aracılığıyla cevap veren İtalya Başbakan Yardımcısı ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) lideri Luigi Di Maio, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçmişte İtalyan hükümetini "cüzzamlı" yakıştırmasıyla eleştiren sözlerini hatırlattı.
Di Maio, Facebook hesabındaki açıklamasında, "Sarı yelekliler hakkında dün sabahki yazımdan sonra Fransa Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau, 'Fransa, İtalya'ya ders vermemeye özen gösteriyor. Salvini ve Di Maio evlerini temizlemeyi öğrendiler' demiş. Belki de Cumhurbaşkanınız Macron'un bizim hükümetimizi cüzzamlı olarak nitelediğini unuttunuz." diye yazdı.
Macron, haziran ayında yaptığı bir konuşmada, İtalya'daki M5S'yi hedef alarak Avrupa'da popülist siyaset yapanları "Bunları bir cüzzamlı gibi yayılırken görüyorsunuz, Avrupa'nın her yerinde biraz varlar. Tekrar ortaya çıkmalarını imkansız olarak gördüğümüz ülkelerde bile." diye eleştirmişti. M5S lideri Di Maio da o dönemde "Gerçek cüzzamlılar AB'nin ikiyüzlüleridir." demişti.
Di Maio, M5S'nin internet sitesinde dün yayımladığı açıklamasında, sarı yeleklilere hitaben "Sizinki, bizim 5 Yıldız Hareketini ve 4 Ekim 2009'dan itibaren milyonlarca İtalyan'ı canlandıran aynı ruh. Yeni bir Avrupa doğuyor. Sarı yeleklilerin, hareketlerin, direkt demokrasinin Avrupası." ifadelerini kullanmıştı. Di Maio, mevcut Fransa yönetimini "vatandaşlarının taleplerine kulak tıkamakla" suçlamış ayrıca M5S olarak sarı yeleklilere destek vermeye hazır olduklarını belirtmişti.
İtalya'da diğer hükümet ortağı aşırı sağ görüşlü Lig partisinin lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de her türlü şiddeti kınayarak sarı yeleklilerin gösterilerine destek verdiğini ifade etmişti.
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