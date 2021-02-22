İtalya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki saldırıda hayatını kaybeden büyükelçisi için yasta

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

İtalya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki saldırıda hayatını kaybeden büyükelçisi için yasta

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, ülkesinin Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Luca Attanasio ve koruması Vittorio Iacovacci’nin öldürülmesinin yasını tuttuklarını belirtti.

İtalya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki saldırıda hayatını kaybeden büyükelçisi için yasta
AA

Cumhurbaşkanı Mattarella, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'ya gönderdiği taziye mesajında, "Birkaç saat önce Goma kenti yakınlarında uluslararası bir konvoya saldırarak, Büyükelçi Luca Attanasio ve jandarma Vittorio Iacovacci ile şoförlerini öldüren alçak saldırının haberini dehşetle öğrendim. İtalya Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki mesleki görevlerini ifa ederken yaşamını yitiren devlet hizmetkarları için yas tutuyor." ifadelerini kullandı.

Mattarella’nın mesajında kurbanların yakınlarına başsağlığı dilenerek, acılarının paylaşıldığı belirtildi.

Başbakan Mario Draghi de 43 yaşındaki Büyükelçi Attanasio ve koruması Vittorio Iacovacci'nin ölümünden dolayı taziye mesajı yayımladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakanlığın Dışişleri Bakanlığı ile koordineli biçimde hadiseye ilişkin gelişmeleri dikkatle takip ettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçimizin ve bir jandarma askerinin ölümünü dehşetle ve büyük bir acıyla öğrendim." ifadelerini kullandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2017'den bu yana görev yapan Büyükelçi ile İtalyan askerinin, görevlerini yerine getirirken hayattan koparıldığını aktaran Di Maio, "Bu acımasız saldırının nasıl gerçekleştiği halen belirsiz. Bu saldırıyı aydınlatmak için hiçbir çabadan kaçınılmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel’de bulunan Di Maio'nun programını yarıda keserek Roma’ya dönmek için hareket ettiği belirtildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, büyükelçi ve korumasının yaşamını yitirdiği saldırı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma ve Bukavu kentleri arasındaki yolda BM konvoyuna yönelik hafif silahlar kullanan bir grup terörist tarafından gerçekleştirildi.

Haberlerde, saldırının BM konvoyundaki kişileri kaçırmak için yapıldığı belirtilirken, olayı açıklığa kavuşturmak için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: İngiltere’de koronavirüs tedbirleri kademeli olarak kaldırılacak: Normalleşme süreci başlıyor!
DÜNYAİngiltere’de normalleşme süreci başlıyor
DİPLOMASİ KRİZİ| Son dakika: Kongo'da İtalya Büyükelçisi öldürüldü!
DÜNYAKongo'da İtalya Büyükelçisi öldürüldü!
İran: Joe Biden bir karar almalı
DÜNYAİran: Joe Biden bir karar almalı
AB ülkelerinin dışişleri bakanları Rusya ağırlıklı gündemle toplandı
DÜNYAAB ülkelerinin dışişleri bakanları Rusya ağırlıklı ...
SON DAKİKA: Teksas'ta soğuktan ölüme 100 milyon dolarlık ağır ihmalkarlık davası! - Haberler
DÜNYATeksas'ta soğuktan ölüme 100 milyon dolarlık ihmal ...
Çin ve Hint askerleri sınır bölgesinden geri çekildi
DÜNYAÇin ve Hint askerleri sınır bölgesinden geri çekildi
Çin'den ABD'ye 'iç işlerine karışmama' çağrısı
DÜNYAÇin'den ABD'ye 'iç işlerine karışmama' çağrısı
Burnumuzun dibinde! Son dakika: Yunanistan'dan sınırımızda tatbikat
DÜNYABatı Trakya'da Yunanistan ile ABD'den ortak tatbikat!
SON DAKİKA: Meksika'da askeri uçak düştü: 6 ölü - Haberler
DÜNYAMeksika'da askeri uçak düştü: 6 ölü
SON DAKİKA: Libya İçişleri Bakanı Başağa'nın konvoyuna yönelik suikast girişiminin görüntüleri yayımlandı
DÜNYALibya İçişleri Bakanı'na saldırı anı