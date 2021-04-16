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İtalya, Kovid-19 tedbirlerini nisan sonundan itibaren gevşetecek

İtalya Başbakanı Mario Draghi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ülke genelinde uygulanan sıkı tedbirlerin 26 Nisan'dan itibaren açık hava etkinliklerine ağırlık verecek şekilde kademeli gevşetileceğini bildirdi.

İtalya, Kovid-19 tedbirlerini nisan sonundan itibaren gevşetecek
İtalya, Kovid-19 tedbirlerini gevşetiyor
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AA

Draghi, Roma'da Başbakanlık ek binada Sağlık Bakanı Roberto Speranza'yla düzenlediği basın toplantısında, ülkede bir süredir tartışma konusu olan tedbirlerin ne zaman gevşetileceğine açıklık getirdi.

Kovid-19'e karşı sıkı tedbirleri kademeli şekilde hafifleteceklerini belirten Draghi, "İhtiyatlı bir iyimserlik ve güvenle geleceğe bakabiliriz." dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLİYOR

Tedbirlerin daha esnek uygulandığı "sarı bölge" uygulamasının 26 Nisan’da devreye gireceğini duyuran Başbakan, "Geçmişe göre farklı yaklaşım izledik. Hükümet, bugün verilerin iyi gitmesine bağlı olarak hesaplanmış bir risk aldı. Öncelik açık hava etkinliklerine verilecek. Restoranlar, sadece açık alanda olmak üzere öğle ve akşam yemeklerinde açılacak. Kırmızı (çok yüksek riskli) bölgeler haricinde tüm kategorilerde her düzeyde yüz yüze eğitime geçilecek." diye konuştu.

Mario Draghi, vatandaşların beklentilerini karşılamaya yönelik kararlar aldıklarını ifade ederken maske, sosyal mesafe gibi kurallara ilişkin denetimlerin süreceğini açıkladı.

Vatandaşlar ve işletmeler için dün 40 milyar avroluk yeni destek paketini onayladıklarını hatırlatan Draghi, yeniden açılmanın ekonomileri ve sosyal yaşantıları için olağanüstü bir fırsatı temsil ettiğini belirtti.

Başbakan Draghi, 26 Nisan'dan itibaren bölgeler arası seyahate de izin verileceğini ancak farklı renk kategoride yer alan bölgelere seyahat edilirken geçiş belgesi taşıma zorunluluğu olacağı bilgisini verdi. Draghi, bu kararları almalarının arkalarında aşı kampanyasındaki iyiye giden gidişatın da etkili olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Speranza da bu süreçte açık hava düzenlenen etkinliklere öncelik vereceklerini söyleyerek açık yüzme havuzlarının 15 Mayıs, spor salonlarının 1 Haziran'da açılacağını, fuar etkinliklerinin ise 1 Temmuz'dan itibaren yapılabileceğini bildirdi. Bakan Speranza ayrıca, 22.00-05.00 saatlerinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağının bir süre daha devam edeceğini ve hükümetin bunu haftalık olarak değerlendireceğini belirtti.

Draghi, AstraZeneca aşısına dair İtalyan kamuoyunda bir güven kaybının söz konusu olmadığını dile getirdi. Speranza da "Bizde de güven kaybına ilişkin bir veri yok, daha çok bilgi almak maksatlı bu aşı bize soruluyor." dedi.

Salgında 116 binden fazla can kaybı yaşayan İtalya'da, vaka artışına karşı 4 Kasım 2020'den beri bölgeler, düşük riskli (beyaz),orta riskli (sarı),yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olmak üzere 4 farklı renk kategorisine ayırılıyor. Ülkede geçen aylarda vakaların artması sebebiyle 15 Mart'ta 21 bölge risklerine göre sadece "turuncu" ya da "kırmızı" kategoriye alınmıştı.

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