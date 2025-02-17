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        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Serie A'da Juventus, Inter'i tek golle yıktı! - Futbol Haberleri

        İtalya Serie A'da Juventus, Inter'i tek golle yıktı!

        İtalya Serie A'da Juventus, sahasında Inter'i 1-0'lık skorla mağlup etti. Juventus'un golü Francisco Conceiçao'dan geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 00:45 Güncelleme: 17.02.2025 - 00:45
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        Juventus, Inter'i tek golle yıktı!
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        İtalya Serie A'nın haftasında Juventus, sahasında Inter ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan derbide kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Juventus oldu.

        Juventus ile Inter arasındaki derbinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 ile gitti.

        Juventus, karşılaşmanın 74. dakikasında öne geçti. Bu dakikada Randal Kolo Muani'nin getirdiği topu alan Francisco Conceiçao, yerden düzgün bir vuruş yaparak takımını öne taşıdı.

        Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, yedek başladığı maçta 81. dakikada oyuna dahil oldu. Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ise Juventus karşısında maça ilk 11'de başladı ve 80 dakika sahada kaldı.

        Juventus, bu galibiyetle birlikte ligde arka arkaya üçüncü galibiyetini aldı. Inter, ligde bir maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.

        Bu sonucun ardından Juventus, ligde 46 puana yükseldi. Inter, 54 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Cagliari ile deplasmanda karşılaşacak. Inter, sahasında Genoa'yı konuk edecek.

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