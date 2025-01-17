Juventus- Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
İtalya Serie A'da 21. hafta dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Juventus ile Milan karşı karşıya geliyor. Lig'de oynadığı 20 maçta 7 galibiyet 13 beraberlik alan Juventus, yenilgisiz 34 puanla 5. sırada yer alıyor. Öte yandan 8 galibiyet 7 beraberlik ve 4 mağlübiyeti olan Milan, 31 puanla 7. sırada bulunuyor. Kritik karşılaşma öncesinde milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın ilk 11'de yer alıp almayacağı araştırılıyor. Peki, Juventus- Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Juventus- Milan maçına sayılı saatler kaldı. Kritik karşılaşma öncesinde Juventus 13 beraberlikle ligin en çok berabere kalan takımı olurken, en önemli kozu Vlahovic sakatlığı nedeniyle Milan karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan Milan'da Chukwueze, Loftus Cheek gibi önemli isimlerin sakatlığı bulunuyor. Kırmızı siyahlılarda Rafa Leao ve Pulusic, Juventus karşısında en etkili hücum silahı olacak. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Juventus- Milan maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'leri...
JUVENTUS- MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Juventus- Milan maçı 18 Ocak Cumartesi (yarın) 20.00'de oynanacak.
JUVENTUS- MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Allianz Stadium'da oynanacak olan karşılaşma S Sport Plus ve dijital platform EXXEN'den canlı yayınlanacak.
KENAN YILDIZ İLK 11'DE OYNAYACAK MI?
Gösterdiği büyülü performansla Thiago Motta'nın vazgeçilmezi haline gelen milli oyuncumuz Kenan Yıldız, Milan karşısında ilk 11'de forma giyecek.
JUVENTUS MUHTEMEL 11
Di gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kenan, McKennie, Gonzalez, Koopmeiners
MİLAN MUHTEMEL 11
Maignan, Emerson, Tomori, Thiaw, Hernandez, Bennacer, Fofana, Pulisic, Rejinders, Leao, Morata