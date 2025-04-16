Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Serie A Ligi'nde 32. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        İtalya Serie A Ligi'nde 32. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        İtalya Serie A Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 32. hafta heyecanı sürüyor. Inter, Juventus, Napoli ve Milan haftayı galibiyetle kapattı. İtalya Serie A Ligi'nde 32. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 10:30 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İtalya Serie A Ligi'nde 32. haftanın sonuçları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Napoli ve Empoli takımları arasında oynanan mücadele, İtalya Serie A Ligi'nin 32. haftasının kapanışını yaptı.

        Napoli evindeki karşılaşmada, rakibi Empoli kulübünü 3-0 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 68'e yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Empoli ise 24 puanda kaldı.

        Juventus, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Lecce'yi 2-1 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 59 puana yükseldi.

        Inter, kendi evindeki mücadelede Cagliari'yi 3-1 geçerek galip gelmeyi başardı.Ve 71 puana yükseldi.

        Milan, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Udinese takımını 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 51 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım Udinese ise 40 puanda kaldı.

        Zorlu karşılaşmada ev sahibi Venezia, rakibi Monza takımını 1-0 geçmeyi başardı.

        Atalanta, evindeki mücadelede rakibi Bologna'yı 2-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        Fiorentina, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Parma ile başa baş bir mücadele sergileyerek 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

        Verona ile Genoa'nın karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

        Ligin 32. haftasında Como ile Torino karşılaştı. Como rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        İtalya Serie A Ligi'nin 32. haftasında Lazio ile Roma arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 32. Haftanın Sonuçları
        11.04.2025 21:45
        Udinese
        0
        Milan
        4
        İY(0-2)
        12.04.2025 16:00
        Venezia
        1
        Monza
        0
        İY(0-0)
        12.04.2025 19:00
        Inter
        3
        Cagliari
        1
        İY(2-0)
        12.04.2025 21:45
        Juventus
        2
        Lecce
        1
        İY(2-0)
        13.04.2025 13:30
        Atalanta
        2
        Bologna
        0
        İY(2-0)
        13.04.2025 16:00
        Fiorentina
        0
        Parma
        0
        İY(0-0)
        13.04.2025 16:00
        Hellas Verona
        0
        Genoa
        0
        İY(0-0)
        13.04.2025 19:00
        Como
        1
        Torino
        0
        İY(1-0)
        13.04.2025 21:45
        Lazio
        1
        Roma
        1
        İY(0-0)
        14.04.2025 21:45
        Napoli
        3
        Empoli
        0
        İY(1-0)

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 32. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Inter
        		32 21 8 3 71 41
        2
        Napoli
        		32 20 8 4 68 26
        3
        Atalanta
        		32 18 7 7 61 35
        4
        Juventus
        		32 15 14 3 59 19
        5
        Bologna
        		32 15 12 5 57 14
        6
        Lazio
        		32 16 8 8 56 10
        7
        Roma
        		32 15 9 8 54 15
        8
        Fiorentina
        		32 15 8 9 53 17
        9
        Milan
        		32 14 9 9 51 14
        10
        Torino
        		32 9 13 10 40 -1
        11
        Udinese
        		32 11 7 14 40 -10
        12
        Genoa
        		32 9 12 11 39 -9
        13
        Como
        		32 9 9 14 36 -8
        14
        Hellas Verona
        		32 9 5 18 32 -29
        15
        Cagliari
        		32 7 9 16 30 -15
        16
        Parma
        		32 5 13 14 28 -14
        17
        Lecce
        		32 6 8 18 26 -29
        18
        Venezia
        		32 4 12 16 24 -19
        19
        Empoli
        		32 4 12 16 24 -26
        20
        Monza
        		32 2 9 21 15 -31

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 33. Hafta Maçları
        19.04.2025 16:00
        Lecce
        Como
        19.04.2025 19:00
        Monza
        Napoli
        19.04.2025 21:45
        Roma
        Hellas Verona
        20.04.2025 16:00
        Empoli
        Venezia
        20.04.2025 19:00
        Bologna
        Inter
        20.04.2025 21:45
        Milan
        Atalanta
        21.04.2025 13:30
        Torino
        Udinese
        21.04.2025 16:00
        Cagliari
        Fiorentina
        21.04.2025 19:00
        Genoa
        Lazio
        21.04.2025 21:45
        Parma
        Juventus
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sırrı Süreyya Önder'in kalp ameliyatı sona erdi
        Sırrı Süreyya Önder'in kalp ameliyatı sona erdi
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        Saim dede evde yanmış halde bulundu!
        Saim dede evde yanmış halde bulundu!
        Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
        Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Biden kamuoyu önünde ilk kez konuştu
        Biden kamuoyu önünde ilk kez konuştu
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı!
        Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı!
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Tarz değil, kefen parası
        Tarz değil, kefen parası
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Trump'tan Harvard'a bir tehdit daha
        Trump'tan Harvard'a bir tehdit daha
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Zirai don tehlikesi devam ediyor! Sıcaklıklar artıyor
        Zirai don tehlikesi devam ediyor! Sıcaklıklar artıyor
        Bungalovdaki gizli kamera! 2 kişi tutuklandı
        Bungalovdaki gizli kamera! 2 kişi tutuklandı
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi