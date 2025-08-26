İtalya Serie A Ligi'nde 1. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

İtalya Serie A Ligi'nde 1. haftanın sonuçları
İtalya Serie A Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 1. hafta maçları tamamlandı. Juventus, Inter ve Napoli haftayı galibiyetle noktaladı. Milan ise haftayı puan kaybederek tamamladı. İşte İtalya Serie A Ligi'nde 1. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...
İtalya Serie A Ligi'nin 1. haftasının son maçında Inter ile Torino karşı karşıya geldi.
Inter, kendi sahasındaki maçta rakibi Torino'nu 5-0 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 3'e yükseltti. Konuk ekip Torino ise 0 puanda kaldı.
Juventus, kendi sahasındaki maçta rakibi Parma'yı 2-0 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 3'e yükseltti. Konuk ekip Parma ise 0 puanda kaldı.
Milan, bu hafta evinde Cremonese'yi ağırladı. Cremonese, skor üstünlüğünü ele geçirerek maçı 2-1 kazanan taraf oldu ve Milan'ı 2-1 mağlup etti. Milan haftayı 0 puanla tamamlarken, Cremonese toplamda 3 puana ulaştı.
Zor deplasman atmosferinde başarıyla mücadele eden Napoli, ev sahibi Sassuolo'nu deplasmanda 2-0 geçerek önemli bir galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu. Kazandığı bu maç ile Napoli puanını 3'e yükseltmeyi başardı.
Genoa, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Lecce ile başa baş bir mücadele sergileyerek 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.
Roma, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Bologna'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Roma puanını 3'e yükseltti.
1. haftada ev sahibi Cagliari ile rakibi Fiorentina berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.
Como evinde konuk ettiği Lazio'nu 2-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.
1. haftada ev sahibi Atalanta ile rakibi Pisa berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.
Udinese, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Verona ile berabere kalarak 1-1 puanları paylaştı.