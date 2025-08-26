İtalya Serie A Ligi'nde 1. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

İtalya Serie A Ligi'nin 1. haftasının son maçında Inter ile Torino karşı karşıya geldi.

Inter, kendi sahasındaki maçta rakibi Torino'nu 5-0 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 3'e yükseltti. Konuk ekip Torino ise 0 puanda kaldı.

Juventus, kendi sahasındaki maçta rakibi Parma'yı 2-0 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 3'e yükseltti. Konuk ekip Parma ise 0 puanda kaldı.

Milan, bu hafta evinde Cremonese'yi ağırladı. Cremonese, skor üstünlüğünü ele geçirerek maçı 2-1 kazanan taraf oldu ve Milan'ı 2-1 mağlup etti. Milan haftayı 0 puanla tamamlarken, Cremonese toplamda 3 puana ulaştı.

Zor deplasman atmosferinde başarıyla mücadele eden Napoli, ev sahibi Sassuolo'nu deplasmanda 2-0 geçerek önemli bir galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu. Kazandığı bu maç ile Napoli puanını 3'e yükseltmeyi başardı.

Genoa, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Lecce ile başa baş bir mücadele sergileyerek 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

Roma, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Bologna'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Roma puanını 3'e yükseltti.