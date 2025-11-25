Habertürk
        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Serie A Ligi'nde 11. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        İtalya Serie A Ligi'nde 11. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

        İtalya Serie A Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 11. hafta heyecanı sürüyor. Ligin zirvesinde 24 puanla Inter bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan takım ise Fiorentina. İşte İtalya Serie A Ligi'nde 11. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...

        Giriş: 25.11.2025 - 10:30 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:30
        İtalya Serie A Ligi'nde 11. haftanın sonuçları ve puan durumu
        İtalya Serie A Ligi'nin 11. haftasının sona erdiği mücadele Inter-Lazio maçı oldu.

        Inter, sahasında Lazio'nu ağırladığı maçı 2-0 kazanarak 24 puana yükseldi, Lazio ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

        Juventus, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Torino'nu tüm çabasına rağmen yenmeyi başaramayarak 0-0 beraberliğe razı oldu. Bu mücadele sonucunda Her iki takım da haftayı 1'er puanla kapattı. Juventus aldığı 1 puanla toplamda 19'a ulaştı.

        Napoli, deplasmanda Bologna ile mücadele etti. 90 dakika sonunda 2-0 mağlup olan taraf Napoli olurken Bologna ise 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından Napoli 22 puanda kalırken ev sahibi Bologna ise puanını 21 yaptı.

        Milan, konuk olduğu Parma ile 2-2 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı; bu sonucun ardından Parma 8 puana ulaşırken, Milan 22 puana yükseldi.

        Cremonese'yi konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Pisa , rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

        İtalya Serie A Ligi'nin 11. haftasında Lecce ile Verona arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        Como ile Cagliari ligin 11. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Como 18 puana ulaşırken, Cagliari ise 10 puana yükseldi.

        Zorlu deplasmanda Sassuolo ev sahibi rakibi Atalanta'yı 3-0 mağlup etti.

        Genoa ile Fiorentina ligin 11. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Genoa 7 puana ulaşırken, Fiorentina ise 5 puana yükseldi.

        Roma, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Udinese'yi 2-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Roma puanını 24'e yükseltti.

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 11. Haftanın Sonuçları
        07.11.2025 22:45
        Pisa
        1
        Cremonese
        0
        İY(0-0)
        08.11.2025 17:00
        Lecce
        0
        Hellas Verona
        0
        İY(0-0)
        08.11.2025 17:00
        Como
        0
        Cagliari
        0
        İY(0-0)
        08.11.2025 20:00
        Juventus
        0
        Torino
        0
        İY(0-0)
        08.11.2025 22:45
        Parma
        2
        Milan
        2
        İY(1-2)
        09.11.2025 14:30
        Atalanta
        0
        Sassuolo
        3
        İY(0-1)
        09.11.2025 17:00
        Genoa
        2
        Fiorentina
        2
        İY(1-1)
        09.11.2025 17:00
        Bologna
        2
        Napoli
        0
        İY(0-0)
        09.11.2025 20:00
        Roma
        2
        Udinese
        0
        İY(1-0)
        09.11.2025 22:45
        Inter
        2
        Lazio
        0
        İY(1-0)

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 11. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Inter
        		11 8 0 3 24 14
        2
        Roma
        		11 8 0 3 24 7
        3
        Milan
        		11 6 4 1 22 8
        4
        Napoli
        		11 7 1 3 22 6
        5
        Bologna
        		11 6 3 2 21 10
        6
        Juventus
        		11 5 4 2 19 4
        7
        Como
        		11 4 6 1 18 6
        8
        Sassuolo
        		11 5 1 5 16 2
        9
        Lazio
        		11 4 3 4 15 4
        10
        Udinese
        		11 4 3 4 15 -5
        11
        Cremonese
        		11 3 5 3 14 -1
        12
        Torino
        		11 3 5 3 14 -6
        13
        Atalanta
        		11 2 7 2 13 2
        14
        Cagliari
        		11 2 4 5 10 -5
        15
        Lecce
        		11 2 4 5 10 -6
        16
        Pisa
        		11 1 6 4 9 -6
        17
        Parma
        		11 1 5 5 8 -7
        18
        Genoa
        		11 1 4 6 7 -8
        19
        Hellas Verona
        		11 0 6 5 6 -10
        20
        Fiorentina
        		11 0 5 6 5 -9

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 12. Hafta Maçları
        22.11.2025 17:00
        Cagliari
        Genoa
        22.11.2025 17:00
        Udinese
        Bologna
        22.11.2025 20:00
        Fiorentina
        Juventus
        22.11.2025 22:45
        Napoli
        Atalanta
        23.11.2025 14:30
        Hellas Verona
        Parma
        23.11.2025 17:00
        Cremonese
        Roma
        23.11.2025 20:00
        Lazio
        Lecce
        23.11.2025 22:45
        Inter
        Milan
        24.11.2025 20:30
        Torino
        Como
        24.11.2025 22:45
        Sassuolo
        Pisa
