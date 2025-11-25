İtalya Serie A Ligi'nde 11. haftanın sonuçları ve puan durumu

İtalya Serie A Ligi'nde 11. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
İtalya Serie A Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 11. hafta heyecanı sürüyor. Ligin zirvesinde 24 puanla Inter bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan takım ise Fiorentina. İşte İtalya Serie A Ligi'nde 11. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...
İtalya Serie A Ligi'nin 11. haftasının sona erdiği mücadele Inter-Lazio maçı oldu.
Inter, sahasında Lazio'nu ağırladığı maçı 2-0 kazanarak 24 puana yükseldi, Lazio ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.
Juventus, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Torino'nu tüm çabasına rağmen yenmeyi başaramayarak 0-0 beraberliğe razı oldu. Bu mücadele sonucunda Her iki takım da haftayı 1'er puanla kapattı. Juventus aldığı 1 puanla toplamda 19'a ulaştı.
Napoli, deplasmanda Bologna ile mücadele etti. 90 dakika sonunda 2-0 mağlup olan taraf Napoli olurken Bologna ise 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından Napoli 22 puanda kalırken ev sahibi Bologna ise puanını 21 yaptı.
Milan, konuk olduğu Parma ile 2-2 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı; bu sonucun ardından Parma 8 puana ulaşırken, Milan 22 puana yükseldi.
Cremonese'yi konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Pisa , rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.
İtalya Serie A Ligi'nin 11. haftasında Lecce ile Verona arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.
Como ile Cagliari ligin 11. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Como 18 puana ulaşırken, Cagliari ise 10 puana yükseldi.
Zorlu deplasmanda Sassuolo ev sahibi rakibi Atalanta'yı 3-0 mağlup etti.
Genoa ile Fiorentina ligin 11. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Genoa 7 puana ulaşırken, Fiorentina ise 5 puana yükseldi.
Roma, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Udinese'yi 2-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Roma puanını 24'e yükseltti.