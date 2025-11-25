İtalya Serie A Ligi'nde 11. haftanın sonuçları ve puan durumu

İtalya Serie A Ligi'nin 11. haftasının sona erdiği mücadele Inter-Lazio maçı oldu.

Inter, sahasında Lazio'nu ağırladığı maçı 2-0 kazanarak 24 puana yükseldi, Lazio ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

Juventus, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Torino'nu tüm çabasına rağmen yenmeyi başaramayarak 0-0 beraberliğe razı oldu. Bu mücadele sonucunda Her iki takım da haftayı 1'er puanla kapattı. Juventus aldığı 1 puanla toplamda 19'a ulaştı.

Napoli, deplasmanda Bologna ile mücadele etti. 90 dakika sonunda 2-0 mağlup olan taraf Napoli olurken Bologna ise 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından Napoli 22 puanda kalırken ev sahibi Bologna ise puanını 21 yaptı.

Milan, konuk olduğu Parma ile 2-2 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı; bu sonucun ardından Parma 8 puana ulaşırken, Milan 22 puana yükseldi.

Cremonese'yi konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Pisa , rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

İtalya Serie A Ligi'nin 11. haftasında Lecce ile Verona arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

Como ile Cagliari ligin 11. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Como 18 puana ulaşırken, Cagliari ise 10 puana yükseldi.