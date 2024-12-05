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        Haberler Dünya İtalya, Türk öğrencilere vizeye kapıyı kapattı: "Hiçbir şekilde kabul edilmeyecek" | Dış Haberler

        İtalya, Türk öğrencilere vizeye kapıyı kapattı: "Hiçbir şekilde kabul edilmeyecek"

        İtalya, Türk vatandaşlarının 29 Kasım'da yayınlanan bir duyuruda, 2 Aralık tarihinin ardından 1 yıldan uzun bir süre için öğrenci vizesi başvurularının hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 12:09 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:09
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        İtalya, Türk öğrencilere vizeye kapıyı kapattı
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        İtalya'nın Türk vatandaşlarına vize verme prosedüründeki aracı kuruluşu iData, 29 Kasım tarihindeki duyurusunda, bir yıldan uzun süreli master, Erasmus ve diğer öğrenim programları için yapılacak vize başvurularının hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini duyurdu.

        iData'dan yapılan açıklama şöyle:

        "2 Aralık Pazartesi itibariyle ofislerimizden üç yıllık lisans ve master (yüksek lisans) yıllık Erasmus programları, tek derslik üniversite dersleri ve Afam (sanat ve müzik alanındaki üniversite programları) için hiçbir koşulda vize başvurusu kabul edilmeyecektir.

        Sadece 1 yıl süreli üniversite yüksek lisans programlarına, çok yıllı doktora programlarına, dil kurslarına, foundation (hazırlık) programlarına ve bir yıldan kısa süren Erasmus programlarına başvurular kabul edilecektir."

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        İtalya'nın Türkiye'deki temsilci kuruluşları, "İtalyan üniversitesinden kabul almanız, vize başvurunuzun olumlu sonuçlanacağı anlamına gelmez" ibaresini birçok belgede paylaşıyor.

        İtalya Başkonsolosluğu, Habertürk'ün sorularına henüz yanıt vermedi.

        Ancak bu açıklama, İtalya ve Türkiye arasındaki vize sorununda ilk değil.

        İtalya’da eğitim hakkı kazanmalarına rağmen vize alamadıkları için ülkeye gidemeyen 900 Türk vatandaşı öğrenci, 14 Kasım’da İtalya’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın açıklamasıyla duruma tepki göstermiş, bir hafta sonra İtalya’nın İzmir Konsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenlenmişti.

        İtalya Dışişleri Bakanlığı, 19 Kasım'da ise konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

        "Bakanlık, Türk öğrencilerin İtalyan üniversite sistemine sağladığı olumlu katkının tamamen farkındadır. Dışişleri Bakanlığı, vize taleplerini karşılama konusunda konsolosluğun çabalarına ilişkin güvencelerini teyit eder, geçen yılın yaklaşık 2 bin 600 başvurusuna karşılık, 5 ayda 3 bin eğitim vizesi başvurusunun işleme konulduğunun göz önünde bulundurulmasını hatırlatırız."

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