İtalya-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 FIBA Kadınlar EuroBasket
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Turnuvada gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Potanın Perileri, İtalya'yı mağlup ederek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Milliler, İtalya'yı elemesi halinde yarı finalde Belçika-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Geri sayım sürerken basketbolseverler İtalya-Türkiye basketbol maçı canlı izle ekranı için araştırmalara başladı. Peki, İtalya-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, İtalya-Türkiye çeyrek final maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı...
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında İtalya ile kozlarını paylaşacak. 6 yıl aradan sonra çeyrek finale kalmayı başaran Potanın Perileri, İtalya’yı yenerek adını son 4 takım arasına yazdırmak istiyor. Şampiyonada yarı finale kalan ülkeler, 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına katılmayı da garantileyecek. Peki İtalya-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, İtalya-Türkiye basketbol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...
İTALYA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İtalya-Türkiye basketbol maçı, 24 Haziran 2025 Salı günü yani bu akşam saat 20.30’da başlayacak.
İTALYA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak İtalya-Türkiye maçı, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.
İTALYA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE KANALI
Aşağıdaki link aracılığıyla Potanın Perileri'nin çeyrek final mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz
TÜRKİYE, İTALYA'YA KARŞI 7 RESMİ MAÇIN 6'SINI KAZANDI
Ay-yıldızlılar, İtalya ile resmi maçlarda 8. kez rakip olacak.
Daha önce rakibine karşı oynadığı 7 resmi maçın 6'sını kazanan Türkiye, bir defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Türkiye, 2009 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 3 kez karşılaştığı rakibini 64-59, 63-55 ve 80-61'lik skorlarla mağlup etti.
İtalya ile 2013, 2015 ve 2017'de düzenlenen şampiyonalarda da karşılaşan milliler, bu maçları ise 66-46, 50-44 ve 54-53 kazandı.
SON 2 MAÇI İTALYA KAZANDI
Milli takım, İtalya karşısında biri hazırlık maçı olmak üzere çıktığı son 2 karşılaşmayı kaybetti.
İtalya önünde son resmi karşılaşmasını 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası gruplarında oynayan Türkiye, rakibine 57-54'lük skorla yenildi.
İki takımın Haziran 2021'de oynadığı hazırlık maçında da galip gelen taraf, 83-44'lük skorla İtalya oldu.