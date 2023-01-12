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İtalyanlar duyurdu! Napoli'den Arda Güler için resmi teklif

Fenerbahçe'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Arda Güler hakkında flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. İtalyan basını, 17 yaşındaki yıldız için Napoli'nin resmi teklifte bulunmaya hazırlandığını yazdı.

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  • İtalyanlar duyurdu! Napoli'den Arda Güler için resmi teklif

    Fenerbahçe ve Türk futbolunun yıldız adayı Arda Güler, bu sezon fazla forma şansı bulmasa da Avrupa'da gündemden düşmüyor. 
  • İtalyanlar duyurdu! Napoli'den Arda Güler için resmi teklif

    Dev kulüplerin yakından ilgilendiği 17 yaşındaki futbolcu hakkında İtalyan basınından flaş bir iddia daha geldi. 
  • İtalyanlar duyurdu! Napoli'den Arda Güler için resmi teklif

    Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, sarı-lacivertli yönetimle ocak ayında resmi temaslara başlayacak.
  • İtalyanlar duyurdu! Napoli'den Arda Güler için resmi teklif

    İtalyan ekibinin scoutlarının uzun süredir Arda Güler'i takip ettikleri belirtilirken, Giuntoli'nin ise gelen olumlu raporlar üzerine transfere karar verdiği öne sürüldü.
  • İtalyanlar duyurdu! Napoli'den Arda Güler için resmi teklif

    Napoli ile son dönemde transfer konusunda yakın ilişki kuran Fenerbahçe, Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi önemli bonservis bedelleri karşılığında İtalyan ekibine satmıştı.
  • İtalyanlar duyurdu! Napoli'den Arda Güler için resmi teklif

    Napoli'nin, Fenerbahçe ile kurduğu yakın ilişkiyi Arda Güler transferinde de koz olarak kullanmayı düşündüğü ifade edildi. 
  • İtalyanlar duyurdu! Napoli'den Arda Güler için resmi teklif

    YETKİ BRANCO'DA

    Haberde ayrıca, Napoli ile Fenerbahçe arasındaki transfer görüşmelerinde sarı-lacivertli kulüp adına müzakereleri sportif direktör Mario Branco'nun yöneteceği kaydedildi.
  • İtalyanlar duyurdu! Napoli'den Arda Güler için resmi teklif

    Bu sezon Jorge Jesus tarafından fazla forma şansı verilmeyen Arda Güler, 13 maçta görev yaptı.
  • İtalyanlar duyurdu! Napoli'den Arda Güler için resmi teklif

    17 yaşındaki yıldız, bu karşılaşmalarda 3 gol atarken, 1 de asist yaptı. 
  • İtalyanlar duyurdu! Napoli'den Arda Güler için resmi teklif

    Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

     
  • İtalyanlar duyurdu! Napoli'den Arda Güler için resmi teklif

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