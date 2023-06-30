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İtalyanlar duyurdu: Paredes Galatasaray'da!

Galatasaray, Leandro Paredes transferinde mutlu sona çok yakın. İtalya Serie A'nın resmi yayıncılarından olan DAZN, Galatasaray'ın Paredes için ödeyeceği bonservis ücretini belirtti. Arjantinli yıldız yakın zamanda sarı-kırmızılı formayı giyebilir. İşte Paredes trasferinde yaşanan gelişmeler...

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  • İtalyanlar duyurdu: Paredes Galatasaray'da!

    Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılar, Avusturya kampı öncesi gerekli takviyeleri yapmak için düğmeye bastı.
  • İtalyanlar duyurdu: Paredes Galatasaray'da!

    Galatasaray, orta sahada Lucas Torreira'ya partner olacak bir oyuncuyu kadroya katmak istiyor.
  • İtalyanlar duyurdu: Paredes Galatasaray'da!

    Yönetimin ilk hedefi, Paris Saint-Germain forması giyen Leandro Paredes.
  • İtalyanlar duyurdu: Paredes Galatasaray'da!

    İtalya Serie A'nın yayıncılarından olan DAZN İtalya, Paredes'in Galatasaray'a imza atacağını duyurdu.
  • İtalyanlar duyurdu: Paredes Galatasaray'da!

    İmzanın 3 yıllık olacağı vurgulanırken, maaşa dair bir detay belirtilmedi.
  • İtalyanlar duyurdu: Paredes Galatasaray'da!

    Galatasaray'ın Paredes için Paris Saint-Germain'e ise 3.8 milyon euro bonservis ödeyeceği yazıldı.
  • İtalyanlar duyurdu: Paredes Galatasaray'da!

    "EN GÜRÜLTÜLÜ STAT: GALATASARAY"

    Tecrübeli orta saha oyuncusu, dijital bir platformdaki canlı yayında kendisine gelen soruları cevaplarken, "Bugüne kadar oynadığın en gürültülü ve coşkulu stat hangisiydi?" şeklindeki soruya, "Galatasaray" cevabını verdi.
  • İtalyanlar duyurdu: Paredes Galatasaray'da!

    28 yaşındaki Leandro Paredes, Boca Juniors formasıyla profesyonel oldu. 2014'te Roma'ya toplam 6.25 milyon euro'luk bir paketle transfer olan Paredes, 2017'de 23 milyon euro karşılığı Zenit'e geçti.
  • İtalyanlar duyurdu: Paredes Galatasaray'da!

    PSG, Paredes'i Ocak 2019'da 40 milyon euro ücret ödeyerek transfer etti. Arjantinli ön libero, geçen sezonu ise Juventus'ta kiralık olarak geçirdi ve 39 resmi maça çıktı.

     
  • İtalyanlar duyurdu: Paredes Galatasaray'da!

    Leandro Paredes, Katar'da düzenlenen ve Arjantin'in kazandığı 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin milli takım kadrosunda yer aldı.

     
  • İtalyanlar duyurdu: Paredes Galatasaray'da!

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