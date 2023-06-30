İtalyanlar duyurdu: Paredes Galatasaray'da!

"EN GÜRÜLTÜLÜ STAT: GALATASARAY"

Tecrübeli orta saha oyuncusu, dijital bir platformdaki canlı yayında kendisine gelen soruları cevaplarken, "Bugüne kadar oynadığın en gürültülü ve coşkulu stat hangisiydi?" şeklindeki soruya, "Galatasaray" cevabını verdi.