Yeni yıla girmemizle birlikte memur zammına ilişkin aramalar iyice arttı. Söz konusu duruma ilişkin en çok memur maaşları ne kadar oldu ve en düşük ile en yüksek itfaiyeci maaşları açıklandı mı sorularının cevapları aranıyor. İşte, ayrıntılar...