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Itır Esen'den tepki çeken pozlar

Manken Itır Esen, depreme farkındalık yaratmak amacıyla yıkık bir bina üzerinde poz verdi. Esen'in görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Ünlü manken, kısa bir süre sonra paylaştığı görüntüleri sildi

Itır Esen'den tepki çeken pozlar - Magazin haberleri

Miss Turkey 2017 yarışmasıyla adını duyuran Itır Esen, sosyal medyada olay yarattı. Esen, “Tehlikenin farkında mısın?” sloganıyla depreme dikkat çekmek için bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Bir enkaz üzerinde poz veren Esen, çekimden bir videoyu da kendi sosyal medya hesabında paylaştı. Ancak Esen'e tepki yağdı.

'ENKAZ DEĞİL YIKIK BİNA'

Olumsuz eleştirilerin ardından Esen paylaştığı videoyu kısa sürede sildi. Gelen tepkiler üzerine yapılan açıklamada çekimin deprem enkazında değil Kartal’daki yıkık bir binada gerçekleştiği belirtildi.

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