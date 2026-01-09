İtiraf oğlundan geldi... Kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni havuz deposunda bulundu

Tokat’ta bir süre önce Yunanistan’dan gelen, ancak kendisinden haber alınamayan 79 yaşındaki Zihni Cankurtaran’ın, oğlu M.C. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden M.C.’nin’nin gösterdiği sitenin havuz deposunda, Cankurtaran’ın cansız bedenine ulaşıldı.

DHA'nın haberine göre olay, Tokat'ta meydana geldi. Bir süre önce Yunanistan’dan memleketi Tokat’a gelen Zihni Cankurtaran’dan haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

OĞLUNUN İFADESİ ALINDI

İhbar üzerine Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Çalışma kapsamında kayıp kişinin oğlu M.C., polis tarafından gözaltına alındı.

ÖLDÜRDÜĞÜNÜ VE GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

M.C., emniyetteki sorgusunda, babasını öldürdüğünü ve cansız bedenini sitenin ortak kullanım alanında bulunan havuzun altındaki depo bölümüne gömdüğünü itiraf etti.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda, bugün belirtilen adreste arama yapan ekipler, Zihni Cankurtaran’ın cansız bedenine ulaştı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.