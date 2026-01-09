Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İtiraf oğlundan geldi... Kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni havuz deposunda bulundu | Son dakika haberleri

        İtiraf oğlundan geldi... Kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni havuz deposunda bulundu

        Tokat'ta günlerdir kendisinden haber alınamayan adamın öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet Büro ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan oğlu M.C., babasını öldürerek cansız bedenini sitenin ortak alanındaki havuzun altındaki depoya gömdüğünü itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 16:34 Güncelleme: 09.01.2026 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Önce öldürmüş, sonra site havuzuna gömmüş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tokat’ta bir süre önce Yunanistan’dan gelen, ancak kendisinden haber alınamayan 79 yaşındaki Zihni Cankurtaran’ın, oğlu M.C. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden M.C.’nin’nin gösterdiği sitenin havuz deposunda, Cankurtaran’ın cansız bedenine ulaşıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, Tokat'ta meydana geldi. Bir süre önce Yunanistan’dan memleketi Tokat’a gelen Zihni Cankurtaran’dan haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        OĞLUNUN İFADESİ ALINDI

        İhbar üzerine Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Çalışma kapsamında kayıp kişinin oğlu M.C., polis tarafından gözaltına alındı.

        ÖLDÜRDÜĞÜNÜ VE GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

        M.C., emniyetteki sorgusunda, babasını öldürdüğünü ve cansız bedenini sitenin ortak kullanım alanında bulunan havuzun altındaki depo bölümüne gömdüğünü itiraf etti.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Şüphelinin ifadesi doğrultusunda, bugün belirtilen adreste arama yapan ekipler, Zihni Cankurtaran’ın cansız bedenine ulaştı.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eber Gölü'nde yangın çıktı

        Afyonkarahisar'ın Çay, Bolvadin, Sultandağı ilçe sınırlarında bulunan Eber Gölü'nün 5 farklı noktasında yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınların söndürülmesi için çalışma başlatıldı

        #TOKAT
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın
        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        En düşük emekli maaşına zam
        En düşük emekli maaşına zam
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        Keyfi aidata son
        Keyfi aidata son
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Jose Mourinho topun ağzında: Koltuğu sallanıyor!
        Jose Mourinho topun ağzında: Koltuğu sallanıyor!
        Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim
        Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Alınan numunede kuduz çıktı! Köy karantinada!
        Alınan numunede kuduz çıktı! Köy karantinada!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor